Ecco quale forma di sopracciglia scegliere per valorizzare lo sguardo e minimizzare eventuali difetti o caratteristiche del volto

Le sopracciglia sono parte integrante dell’uniformità visiva del nostro volto. La forma è determinante per valorizzare o sminuire parti del viso, per ridefinire e valorizzare lo sguardo. In generale vale il criterio estetico secondo il quale non devono essere mai troppo sottili né troppo spesse.

Anche il colore (che possiamo ritoccare) deve essere in linea con il colorito della pelle e soprattutto con il colore dei capelli. Se abbiamo schiarito i capelli in modo deciso e da castane siamo diventate bionde, le sopracciglia non potremmo lasciarle nere. Intanto cerchiamo di capire quale forma di sopracciglia scegliere per valorizzare lo sguardo e minimizzare eventuali difetti o caratteristiche del volto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Viso allungato

Per il viso un po’ lungo le sopracciglia devono creare una sorta di contrasto. Quindi dovranno essere orizzontali e un po’ allungate verso l’esterno. Preferibilmente dritte e senza alcun arco accentuato.

Viso tondo

In questo caso un po’ di arco può aiutare. Non troppo accentuato che punta verso l’alto e poi verso il basso. Il taglio deve essere molto delicato ed è preferibile almeno per le prime volte rivolgersi ad una professionista.

Dobbiamo assolutamente evitare la forma arrotondata, tipo galleria perché accentua la rotondità del volto e crea un effetto “palla”.

Faccia ovale

Altra fisionomia molto frequente, anche qui è importante scegliere la forma giusta delle sopracciglia. Quella maggiormente suggerita da autorevoli siti del mondo beauty fa riferimento ad un leggerissimo arco. Di spessore medio, non molto accentuato ma con incurvatura molto morbida.

Mandibola pronunciata

Qui il mento è molto pronunciato e le sopracciglia giocano un ruolo importante per smussare gli angoli. Per la particolarità di ogni viso è importante sapere quale forma di sopracciglia scegliere in base ai lineamenti del viso per valorizzare lo sguardo e minimizzare eventuali difetti o caratteristiche del volto.

Nel nostro caso, numerosi blogger del settore beauty, suggeriscono una forma non troppo sottile e senza spigoli accentuati. Le sopracciglia dovranno essere tondeggianti e definite per non allungare troppo il viso.