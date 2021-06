Numerosi studi hanno dimostrato che l’alimentazione e la salute sono strettamente associate. In particolare, la dieta mediterranea riduce il carico, o addirittura previene lo sviluppo, di malattie cardiovascolari, cancro al seno, diabete, obesità e declino cognitivo. Componente fondamentale della dieta è la farina di frumento, lavorata in decine di alimenti diversi. Tuttavia, a causa delle sue caratteristiche biochimiche, la farina di frumento non è adatta a individui con specifiche patologie. Per esempio, contiene glutine che provoca una intensa risposta immune in soggetti celiaci. Inoltre, il frumento ha un alto indice glicemico che non è adatto a pazienti diabetici o a pazienti con malattia cardiovascolare. È importante, pertanto avere a disposizione delle alternative alimentari alla farina di frumento. Ecco quale farina dovrebbe scegliere chi soffre di celiachia o di colesterolo alto e invece evitare chi soffre di diabete.

Il mercato del riso

Le vendite del riso in Italia sono cresciute di più del 10% nel 2020, durante il Covid (Fonte: Il Sole 24 ore – Emiliano Sgambato, 9/2/2021). L’Italia si conferma così primo produttore di riso in Europa. Ci sono tre varietà di riso all’interno delle quali si possono ascrivere tutti gli ecotipi del riso. Si tratta della varietà japonica (circa l’80% di quella coltivata in Italia), la indica e la javanica. Il riso è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle graminacee. È il cereale più consumato nel Mondo. Dalla macinatura del chicco di riso si ottiene la farina di riso, con caratteristiche organolettiche specifiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco quale farina dovrebbe scegliere chi soffre di celiachia o di colesterolo alto e invece evitare chi soffre di diabete

Come per la farina di frumento, esistono diversi tipi di farina di riso. Ne sono un esempio la farina di semola bianca o integrale e la farina bianca o integrale di riso. In tutti i casi la farina di riso è priva di colesterolo. Questa caratteristica la rende ideale per chi ha problemi di livelli alti di colesterolo cattivo nel sangue. Non contiene glutine. Per questo motivo è consigliata a individui celiaci. Non è un caso che la farina di riso sia una delle farine principali utilizzate per la produzione di alimenti gluten-free. Al contrario, come per la farina di frumento, l’alto indice glicemico la rende inadatta per soggetti diabetici. Questi pazienti potrebbero optare per una dieta che preveda, per esempio, sardine abbinata a un’attività fisica moderata, soprattutto nelle ore serali.