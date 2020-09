Ieri siamo stati facili profeti. Abbiamo intitolato l’articolo di analisi di apertura delle Borse così: si apre una settimana determinante per il futuro prossimo di Piazza Affari. In realtà non si tratta di profezie. I nostri Lettori non vogliamo stupirli con effetti speciali, ma essere per loro una bussola nei mari della finanza. E come il funzionamento della bussola si basa sulla scienza, in ProiezionidiBorsa ci basiamo sulle analisi. Ed ecco quale direzione indica la bussola finanziaria per la seduta di oggi in Borsa.

Borse ad un passaggio cruciale su livelli chiave

Era chiaro che Piazza Affari, ma anche molte Borse europee, venerdì avessero chiuso su livelli di prezzo determinanti. Livelli da cui i prezzi o ripartivano al rialzo, o confermavano la fase calante delle ultime settimane.

Hanno scelto la prima ipotesi? Sembrerebbe, ma come abbiamo scritto nel commento di ieri alla chiusura dei mercati, una rondine non fa primavera.

Certo, il segnale mandato dalle Borse europee e da Piazza Affari, è stato forte. In particolare per quanto riguarda il settore bancario. Ieri quasi tutti i titoli delle banche europee sono stati comprati a piene mani.

Lo stesso è accaduto anche in Italia. Anche se il premio riguardava le azioni più penalizzate nelle precedenti sedute (leggi Unicredit) e meno quelle che avevano corso di più (Banco BPM).

Ecco quale direzione indica la bussola finanziaria per la seduta di oggi in Borsa Questo aspetto dovrebbe farci riflettere. Perché il ritorno di fiamma degli investitori verso i titoli bancari ha riguardato i più penalizzati e non tutti i bancari? Forse perché i più penalizzati sono stati quelli più venduti allo scoperto?

Lo scopriremo molto presto, a partire già da oggi. Se i prezzi delle banche continueranno a salire, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), continuerà ad apprezzarsi.

Ieri l’indice delle blue chip ha segnato due punti a suo favore. Ha chiuso sui massimi della giornata e a chiuso sopra la soglia dei 19mila punti. Ma per vincere il game occorre fare il terzo punto, ovvero superare e chiudere sopra il livello di 19.250 punti.

Se questo accadrà, i prezzi potrebbero aspirare a tornare sopra quota 20mila entro la settimana. Mentre un ritorno sotto 18.900 punti riporterebbe i prezzi verso i minimi degli ultimi 3 mesi, a quota 18.400 punti.