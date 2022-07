Quando decidiamo di adottare un cane, ogni futuro padrone deve prendere delle decisioni in base alle proprie possibilità e priorità. Infatti, se non abbiamo a disposizione un giardino, potrebbe essere meglio scegliere razze di piccola taglia, adatte alla vita domestica. Possiamo poi decidere se trovare il nostro amico a quattro zampe in canile o acquistarlo.

Queste sono tutte considerazioni che andrebbero fatte nella fase iniziale, senza arrivare a pentirsi delle proprie scelte in seguito. Troppe persone, infatti, scelgono una razza particolare per il suo aspetto grazioso, senza considerarne affatto il carattere. Questa è una delle possibili cause di abbandono, un evento molto traumatico per il cane. Purtroppo, poi, ci sono alcuni cani più abbandonati di altri.

Ecco quale cane d’appartamento dovremmo evitare di scegliere perché è una delle razze che abbaia di più

Secondo alcune ricerche, condotte in Australia nel 2004 e in Corea nel 2010, la razza di cane più abbandonata in assoluto sarebbe quella del maltese.

Si tratta di un cane considerato da compagnia, anche perché di piccola taglia. Sfoggia un pelo piuttosto lungo e vaporoso, di un bianco candido. Non per niente si tratta di una delle razze più antiche e più apprezzate nel Mondo. Tant’è che sono state ritrovate anfore greche di più di 2000 anni fa che riportavano ritratti proprio di questo cane.

Il cane maltese gradisce la vita casalinga ed è particolarmente intelligente e affettuoso. È vero che a volte potrebbe essere piuttosto apatico, ma rimane un cane coraggioso che ci difenderebbe a ogni costo da ladri e malintenzionati.

A riprova del suo valore percepito, un cucciolo di questa razza può arrivare a costare anche 2.500 euro. Quindi, com’è possibile che siano in tanti ad abbandonarlo?

il motivo è molto semplice. Pare infatti che spesso il cane maltese abbia la tendenza ad abbaiare di continuo o in modo insistente. È chiaro che questa sua caratteristica pone dei problemi non indifferenti con i vicini, soprattutto se abitiamo in appartamento.

Potremmo riuscire a prevenire questo problema educando il cane, preferibilmente con l’aiuto di esperti, ma almeno non ci faremmo trovare impreparati.

Quindi, ecco quale cane d’appartamento evitare di scegliere per non avere problemi con i vicini. Sarebbe infatti meglio scegliere razze pulite, magari dal pelo corto e che abbaiano poco.

Lettura consigliata

Se il gatto miagola e sembra infastidito potrebbe aver annusato uno di questi 3 odori che possono essere un pericolo