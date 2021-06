Quando ci si allena ci sono alcuni esercizi irrinunciabili. Basti pensare ai piegamenti o agli squat. Se ci si ferma a riflettere, inoltre, si può scoprire che per allenare tutto il corpo bastano tre esercizi.

Le trazioni alla barra o pull up sono di sicuro uno degli esercizi più completi. Per vivere in salute non si può prescindere da questo tipo di allenamento.

Ma quando ci si trova a casa? Come si può svolgere un pull up?

Ecco quale barra per trazioni bisogna scegliere per allenarsi a casa, avere un fisico scolpito e spendere poco

Un esercizio complesso

Le trazioni sono un esercizio molto complesso. Consistono nel rimanere appesi ad una barra e tirarsi su con la sola forza delle braccia e dei dorsali. L’esecuzione deve essere perfetta. Purtroppo non tutti riescono a portare a termine tale esercizio. Ci vuole tanto impegno e tanta dedizione. Ma quando non siamo in palestra come possiamo fare?

Esistono diverse soluzioni.

Ci sono in commercio varie barre per trazioni che si possono usare a casa. La power tower è una postazione completa. È una sorta di impalcatura con che ci permette di eseguire diversi esercizi. Probabilmente non ha rivali ma ha bisogno di troppo spazio. Una stanza sarebbe dedicata solo a lei. Il prezzo, inoltre, è abbastanza elevato.

Le barre che si attaccano al muro, invece, costano un po’ meno. La spesa si aggira sui 50 euro circa. Sono stabili ed ergonomiche. È necessario, però, munirsi di trapano e viti e bucare il muro. Un intervento troppo invasivo.

La scelta migliore e più economica

La scelta migliore e più economica, tuttavia, è la barra da porta. Ne esistono di due tipi. Una sfrutta un sistema di leve e si appende allo stipite della porta. L’altra, invece, si estende e si può bloccare nel telaio della porta stessa. Sono facilmente rimuovibili e non costano più di 20 o 30 euro. Una scelta davvero intelligente.