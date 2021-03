Può capitare di avere una o più stanze in casa esposte a nord. E che quindi non portano luce nella stanza. O

magari si hanno delle piante un po’ troppo grandi per l’ambiente. Che posizionate vicino la finestra non

fanno passare tutta la luce. O semplicemente la stanza è troppo piccola e ha un infisso di dimensioni

ridotte. Quindi la luce entra, ma non è abbastanza.

Ecco qualche trucco per rendere più luminosa una stanza buia e poco soleggiata

Avere una bella stanza ampia e luminosa sarebbe l’ideale per ogni casa. Rende l’ambiente più spazioso e

arieggiato. Ma purtroppo non tutti hanno questa fortuna. Questo però non significa che non si possa

adottare qualche accorgimento per rimediare. Qualche trucco nel punto giusto e la camera cambierà

totalmente aspetto.

Pareti dai colori tenui o bianche sono un must

La prima cosa da fare è sbarazzarsi di eventuali pareti scure. Rimpiccioliscono la stanza, soprattutto se si

hanno dei soffitti un po’ bassi. Quindi se la stanza è molto buia meglio usare una palette di colori chiara. Al

massimo si può creare un cosiddetto accent wall sul tortora. Un accent wall non è altro che una parete di colore diverso che dà profondità e stile alla stanza.

Alle finestre meglio mettere le tende di tessuto leggero. Così la luce naturale può comunque passare. Sempre colori chiari o comunque tenui. Per la lunghezza dipende dall’altezza del soffitto. Se i soffitti sono bassi meglio evitare le tende lunghe fino al pavimento. Faranno sembrare la stanza ancora più bassa.

Giocare con gli specchi è un altro modo di rendere più luminosa una stanza. Posizionando uno specchio dalla parte opposta delle finestra crea profondità. In più la luce riflessa illuminerà meglio l’ambiente.

Per finire meglio scegliere mobili dalle linee pulite. Quelli di ispirazione nordica di prestano bene a stanze buie e piccole. Magari mischiandoli a mobili con superfici riflettenti o laccate. Sempre per poter sfruttare tutta la luce naturale e propagarla al meglio.

Ed ecco qualche trucco per rendere più luminosa una stanza buia e poco soleggiata. Anche una stanza piccola e buia però può essere decorata con delle piantine. L’importante è scegliere quelle giuste. E anche questa stanza sembrerà uscita da un catalogo.