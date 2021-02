I maglioni possono passare di moda o non andarci più bene, e per questo motivo spesso restano a lungo in un angolo dell’armadio. Se anche noi abbiamo dei maglioni dimenticati nell’armadio possiamo o scegliere di donarli o riciclarli e dargli una nuova vita. Basta saper usare un po’ di ago e filo e riusciremo a creare nuovi oggetti bellissimi. Ecco qualche semplice idea per riciclare i vecchi maglioni dimenticati nell’armadio.

Riciclare le maniche

Usando le maniche possiamo creare dei caldi e comodi calzini da usare in casa o sotto gli stivali. Tagliamo le due maniche della lunghezza che vogliamo. La parte della manica che prima andava a finire sul polso ora dovrà avvolgere il polpaccio. Dopodiché sfruttando il busto del maglione disegniamo e tagliamo due “suole” della grandezza dei nostri piedi. Ora non ci resterà che cucire i bordi di quest’ultimo pezzo con quelli del precedentemente taglio effettuato sulla manica. Il nostro calzino è finalmente pronto.

Sempre usando le maniche dei maglioni possiamo creare dei porta vaso molto decorativi. Tutti in casa abbiamo almeno uno di quei grandi vasi cilindrici che non sappiamo mai come abbellire. Tagliamo quindi un’intera manica di un maglione e ricuciamola solo dalla parte dove abbiamo praticato il taglio. Ora Infiliamo il vaso nella manica e se vogliamo facciamo anche un risvoltino. Terminiamo abbellendo con nastri, decorazioni e ovviamente un bel mazzo di fiori.

Riciclare le altre parti del maglione

Ecco qualche semplice idea per riciclare i vecchi maglioni dimenticati nell’armadio. Usando l’intero maglione possiamo creare bellissime borse molto capienti. Cuciamo insieme i lati inferiori del maglione e tagliamo via tutta la zona dal petto in su (collo, maniche, spalle) rifinendo con cura il bordo. Per i manici possiamo usare o le maniche tagliate via o una vecchia cintura.

Possiamo anche creare una calda e fantasiosa coperta patchwork. Tagliamo tanti grandi quadrati della stessa dimensione da molti maglioni diversi. Accostiamo questi quadrati in modo fantasioso e cuciamoli tutti insieme.

Se siamo molto brave a cucire possiamo anche creare dei bellissimi copri sedia per evitare di rovinare la stoffa o la seduta originale. Anche le scatole e gli scatoloni possono facilmente essere ricoperti con i nostri vecchi maglioni, andando così a coprire il cartone, la plastica o una brutta fantasia.