Cosa c’è di meglio quando il caldo afoso non dà tregua se non quello di trascorrere al mare diverse ore in pieno relax con la famiglia, in compagnia di amici o semplicemente per una piacevole tintarella?

Molte persone amano trascorre l’intera giornata al mare, pranzando sulla spiaggia sotto l’ombrellone.

Il modo migliore per evitare gli affollati e spesso molto costosi lidi delle spiagge, preferendo cibi più salutari e sani, è sicuramente quello di organizzarsi portando il pranzo preparato a casa.

Un pranzo leggero e pratico ma soprattutto comodo da poter conservare e trasportare senza grandi ingombri che potrebbero risultare fastidiosi.

Un buon panino o un morbido tramezzino da gustare sotto l’ombrellone rappresentano la scelta più diffusa, comoda ed economica. Tuttavia non mancano tante alternative altrettanto pratiche, ideali per chi vuole gustare un buon e saporito pranzo anche al mare.

Ecco qualche idea pratica, comoda e gustosa per chi decide di mangiare in spiaggia

Le insalate di pasta e di riso sono i piatti dell’estate per antonomasia.

Versatili, comodi e veloci, da condire come più si preferisce. Sono un pranzo completo da poter preparare con largo anticipo e trasportare in contenitori ermetici riposti in borse frigo ben refrigerate.

Ottima e saporita idea potrebbe essere una pasta tricolore come le orecchiette pomodorini e pesto.

Davvero veloci, dalla perfetta tenuta e soprattutto leggere, da cucinare la sera prima.

Basterà lessare la pasta, scolarla al dente condirla con un filo di olio e lasciarla raffreddare.

In una ciotola tagliare a tocchetti dei pomodori ciliegini non molto maturi, condirli con un po’ di sale e aggiungerli alla pasta con qualche cucchiaio di pesto. Amalgamare bene, per chi lo gradisce può aggiungere una grattugiata di cacioricotta o qualche pezzetto di formaggio.

Molto comode sono anche le frittate di pasta, semplici e davvero facili da poter mangiare.

Compatte, senza sugo da gustare come un semplice panino.

Lessare gli spaghetti e scolarli al dente. Condirli con un filo di olio.

In una terrina mettere un uovo intero per ogni 100g di pasta ed aggiungerne un altro.

Sbattere bene, salare, pepare e grattugiare del parmigiano o pecorino, versare tutti gli spaghetti e amalgamare il tutto.

Scaldare una padella con un fondo di olio, versare il composto di uova e spaghetti, distribuire in maniera uniforme, coprire e far cuocere a fiamma medio bassa.

Scoprire e con un piatto rivoltare la frittata e far cuocere dall’altro lato, fino a far formare una leggera crosticina dorata.

Assolutamente necessario reintegrare i liquidi persi bevendo molta acqua e mangiando tanta frutta fresca.

