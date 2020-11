Se siamo amanti dei quadri, delle stampe o comunque delle fotografie, abbiamo l’imbarazzo della scelta sui soggetti da scegliere per completare l’arredamento di casa. A meno di non avere il famoso monolocale di Renato Pozzetto in “il ragazzo di campagna”, delle pareti da abbellire in giro per la casa sicuramente ne troveremo. Il problema però sorge per molti di noi, quando dobbiamo pensare a un quadro che si adatti alla cucina. Può sembrare una cosa banale, ma i pluri-pagati architetti dei divi di Hollywood cercano di accontentare i loro clienti anche in questa materia. Ecco qualche idea per scegliere i quadri da appendere nel locale più usato di casa ovvero la cucina, coi consigli dei nostri Esperti.

Il giusto mix

Oggi quasi tutte le cucine vantano uno stile abbastanza moderno e la scelta più originale non è sicuramente quella di seguirlo, ma di contrapporre qualcosa di antico o vintage. Prendendo proprio lo spunto dalle straordinarie residenze di Miami o della California, nel nostro piccolo, possiamo comunque prenderci delle belle soddisfazioni. Ecco, quindi che qualche immagine di arte classica, inserita in una cornice dorata o barocca, attirerà sicuramente l’attenzione dei nostri ospiti. Ma, non solo perché garantirà anche a noi stessi di rompere gli schemi tradizionali e uscire dalla monotonia stilistica e cromatica.

Locandine, immagini o frasi famose

Ecco qualche idea per scegliere i quadri da appendere nel locale più usato di casa ovvero la cucina, prendendo spunto dal cinema. È questa una versione sicuramente molto particolare nella scelta dei quadri nel teatro della nostra passione culinaria. Possiamo spaziare dalle locandine di film famosi, alle immagini di attori e personaggi di Hollywood, fino a battute o frasi famose di film a noi particolarmente graditi. Altrettanto belle e tornate in voga negli ultimi mesi, le vecchie e storiche pubblicità su quadretti di latta, o addirittura le targhe originali.

Quadri e tele di soggetti alimentari

Prendendo invece spunto da qualche locale che ci abbia particolarmente fatto impressione, ecco l’idea di arricchire la nostra cucina con dei quadri o delle tele di variopinti soggetti alimentari. Qui, ovviamente, gli spunti provengono soprattutto dalle immagini fotografiche, ma possiamo prendere anche in considerazione qualche soggetto di artisti famosi come Caravaggio.

