Finalmente è arrivato il momento di tirare fuori costumi e teli mare. E prepararci per le nostre vacanze in spiaggia o a bordo piscina. Ma appena andiamo a recuperare tutto l’occorrente prima di partire, ci accorgiamo del dramma. Il nostro telo male ormai è rovinato e consumato. Quindi ci tocca comprarne uno nuovo e buttare quello vecchio e datato. E invece no, prima di buttarlo ecco qualche idea per riciclarlo. E creare nuovi e utili oggetti che possiamo riutilizzare tranquillamente in casa.

Ecco qualche idea originale e creativa per riciclare i vecchi teli da mare

Il vantaggio dei teli mare è sicuramente la loro dimensione. Spesso quando si consumano o deteriorano, succede solo su una piccola parte di tessuto. Quindi buttare un telo che è solo consumato ad un angolo è veramente un peccato. Quindi vediamo un po’ come possiamo riutilizzarlo.

Tappeto per la doccia

Il tessuto più spugnoso con cui sono realizzati i teli mare è perfetto. Assorbe velocemente l’acqua e non si impregna eccessivamente. Per questo si presta benissimo come tappeto per la doccia. Basterà tagliare il telo eliminando la parte consumata. Scegliere la dimensione più adatta a noi, e rifinire i bordi con una cucitura. Ed ecco qui un fantastico e utile tappetino per la doccia!

Si possono realizzare anche delle pratiche presine. Indispensabili in cucina per non scottarsi. Ritagliamo dei quadrati di circa 15 cm per 15 cm. Applichiamo un nastro sul bordo per non farle sfilacciare. Non serve neanche la macchina da cucire, si può fare a mano.

Un comodo accappatoio per i più piccini

Il tessuto dei teli mari si asciuga più facilmente e quindi è perfetto per un accappatoio per i bimbi. Possiamo tagliare la parte rovinata e creare una sorta di asciugamano più piccolo. Oppure ritagliare un cerchio al centro e creare un mini poncho. Perfetto anche per i bimbi più vivaci che non vogliono saperne di farsi asciugare per bene!

Quindi, ecco qualche idea originale e creativa per riciclare i vecchi teli da mare. Questi sono solo alcuni suggerimenti utili. Infatti, è possibile realizzare tante altre cose con questo tessuto. Ad esempio, delle bavette o delle piccole pochette.

