Spendere meno ci permette di mettere da parte dei soldi che potranno essere utili per altre cose. Risparmiare sul carburante poi ci farà riutilizzare i soldi per piccoli lavori alla macchina. Ecco qualche consiglio utile su come risparmiare sul carburante dell’autovettura.

Stile di guida

Lo stile di vita è importante per risparmiare sul carburante. Chi ha un tipo di guida sportivo che passa di continuo da accelerate a frenate, consumerà molto carburante. Se desideriamo risparmiare allora il nostro modo di guidare deve essere abbastanza lineare. Niente brusche accelerate quando si è ai semafori, ma partenze progressive. Una volta in marcia cercare di tenere una velocità costante nel procedere.

Viaggiare con le marce giuste

Ogni marcia dell’auto svolge un ruolo importante per far muovere la macchina. L’usare la marcia giusta nelle varie occasioni ci permette di risparmiare non poco.

Quando si parte non c’è bisogno di tenere la prima a lungo. Essa serve solo a dare la spinta iniziale per inserire subito la seconda. Più bassa è la marcia e più si consuma carburante.

Alcuni poi utilizzano la quarta lì dove ci vorrebbe la seconda, perché pensano che così si risparmia. È il caso di quando la macchina rallenta e si mantiene la marcia alta inserita. Sarà forse anche vero che si risparmia perché nei pistoni entra più aria, ma si producono delle vibrazioni anomale che dissestano il motore.

Controllare le gomme

Ecco qualche consiglio utile su come risparmiare sul carburante dell’autovettura. Anche i pneumatici possono indurre un consumo maggiore di benzina. La pressione delle gomme per non influire negativamente sul consumo, deve essere ben regolata, affinché i pneumatici non risultino mancanti di pressione.

Ecco come risparmiare sull’acquisto del carburante per la propria autovettura

Buona idea anche controllare il portabagagli. Capita abbastanza sovente che nel bagagliaio della macchina lasciamo sempre qualcosa. Qualche attrezzo che potrebbe servirci, la bicicletta di nostro figlio, un mare di riviste sul sedile posteriore ecc. Sono tutti pesi che ci fanno consumare sempre più carburante.

Se il portabagagli poi non è utilizzato, sarebbe meglio smontarlo. Si avrebbe un vantaggio sia migliorando il peso che l’aerodinamica.

Ecco qualche semplice consiglio per risparmiare sul carburante un po’ di soldi a fine anno e anche sul motorino.