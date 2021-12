I mobili laccati soprattutto in cucina fanno sempre la loro figura. C’è una bella differenza tra una classica cucina color legno e dei pensili neri o grigi lucidi. In un attimo è come se tutta la casa acquistasse valore e sofisticatezza.

Per quanto siano incredibili dal punto di vista estetico la loro manutenzione è un po’ più complicata. Non basta passare lo sgrassatore e un panno in microfibra e via altrimenti ci ritroveremo con mille aloni. Oggi vedremo proprio come pulire alla perfezione i pensili e mobili laccati, come anche le maniglie.

Ecco qualche consiglio utile su come pulire velocemente mobili e pensili laccati e averli sempre lucidi, brillanti e senza aloni

Parlando delle maniglie dei pensili abbiamo già detto che il segreto sta nel doppio passaggio. Passare un panno asciutto fa davvero tutta la differenza ed è davvero un gesto semplice e non faticoso. Ma per le superfici lucide e laccate questo potrebbe non bastare per evitare gli aloni.

Prima cosa da fare, pulire subito

Il tempismo è tutto, agendo subito si possono scongiurare anche macchie che col tempo si fissano sul materiale. Questo soprattutto quando si tratta di ditate di olio, grasso o comunque liquidi tipici della cucina. Anche l’acqua può macchiare queste superfici e anche una piccola goccia sarà visibile.

Sì agire subito, ma usare i giusti materiali. Abbiamo detto che lo sgrassatore potrebbe essere troppo aggressivo e a lungo andare danneggiare il laccato. Quindi usiamo panni in microfibra o in pelle di daino. Niente alcol perché disinfetta sì, ma è estremamente forte anche per i laccati opachi. Meglio un prodotto specifico o un detergente per la pulizia dei vetri. In genere sono detergenti più delicati ma igienizzano ed eliminano gli aloni.

Se non vogliamo rischiare diluiamo il prodotto con dell’acqua così da renderlo più delicato. Spruzziamo sul panno e non direttamente sulla superficie per scongiurare ulteriori aloni. Dopodiché passiamo un panno asciutto e ogni alone sarà sparito completamente e senza alcuno sforzo.

Se dovessimo trovarci davanti ad aloni gialli, soprattutto per i laccati più chiari non tentiamo rimedi casalinghi. Sbiancare quegli aloni potrebbe non essere facile e potremmo solo peggiorare le cose. Chiediamo se possibile all’azienda produttrice per avere direttive specifiche sul da farsi.

Quindi, ecco qualche consiglio utile su come pulire velocemente mobili e pensili laccati e averli sempre lucidi, brillanti e senza aloni. Dopo aver pensato ai mobili ovviamente ci tocca anche lavare il pavimento. Ecco che basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni.

