Il sale è sempre stato fondamentale per la conservazione dei cibi. Oggi non facciamo molto caso a quale utilizziamo ogni giorno nella nostra cucina. Una volta al supermercato prendiamo il pacco che costa meno e lo portiamo a casa.

Tuttavia è bene sapere che non tutte le tipologie di sale sono uguali. Spesso il sale che compriamo nasconde iodio chimico e ha pochi minerali benefici. E non stiamo parlando dei famosi e costosi Sale dell’Himalaya, del Fleur de Sal o del Sale Maldon.

Questi ultimi hanno delle ottime proprietà, ma esiste un sale formidabile che costa molto meno. Ecco qual è il miglior sale da cucina economico con proprietà benefiche da acquistare al supermercato ma che pochi comprano.

Il sale che viene dal mare

Il sale più comune venduto nei supermercati, quello che costa pochi centesimi, subisce spesso una lavorazione industriale. Si tratta di un processo di raffinazione con il quale il sale marino viene privato di tutti i suoi minerali naturali. Solo successivamente, il sale viene reintegrato con iodio. Per questo lo troviamo sotto il nome di sale iodato.

Per la nostra dieta avremmo bisogno di tutti i minerali contenuti naturalmente nel sale marino. Potassio, magnesio, calcio, iodio e altri oligoelementi che l’industria del sale toglie. Inoltre, è bene sapere che un eccesso di iodio non fa che danneggiare il nostro corpo.

Ecco qual è miglior sale da cucina economico con proprietà benefiche da acquistare al supermercato ma che pochi comprano

Allora quale sale è la scelta migliore per la nostra salute ma anche per il nostro portafoglio? La risposta è il sale marino integrale. La ragione è che questo tipo di sale è totalmente naturale, non è stato sottoposto quindi a nessun trattamento chimico né industriale.

Esso contiene naturalmente tutti i minerali e gli oligoelementi di cui abbiamo bisogno. Tutti questi smorzano gli effetti della presenza del cloruro di sodio. Inoltre, il sale integrale sala di più e quindi consente di usarne meno, con effetti positivi sulla salute del nostro corpo. Consumandone meno, il pacco durerà di più con un buon risparmio. Il sale integrale costa pochi centesimi in più del sale normale. Infine, questo tipo di sale ha alti valori nutrizionali. Quindi è un perfetto integratore di calcio e di sali minerali.

