Sono tanti i trattamenti in commercio utilizzati dalle donne per una pelle tonica ed elastica. A partire dai trent’anni, infatti, le regole della nostra skin care devono cambiare se desideriamo un viso fresco e giovane.

Oltre a scrub, prodotti effetto lifting, utilizzo di rulli di giada o quarzo, esiste un metodo facilmente accessibile per ottenere grandi risultati.

Ecco qual è l’unico massaggio da fare sul viso ogni mattina per fermare il tempo e avere una pelle molto più tonica e giovane.

Bastano pochi elementi per ottenere grandi risultati

Uno dei metodi per prendersi cura della propria pelle e per prevenire i segni dell’invecchiamento riguarda l’uso del cucchiaio. Sembrerà piuttosto strano, ma proprio l’utilizzo di questo comune utensile da cucina si rivelerà efficace per mantenere la pelle del viso fresca e giovane.

Inoltre, la tecnica del massaggio è piuttosto semplice ed accessibile a tutti. Bastano soltanto dieci minuti del proprio tempo, un pizzico di pazienza, un cucchiaio, qualche cubetto di ghiaccio e dell’olio d’oliva a temperatura ambiente. In alternativa, se non si vuole utilizzare l’olio d’oliva, possiamo sostituirlo con dell’olio di semi di lino o di girasole. Questo massaggio, oltre ad essere economico, aiuterà ad eliminare tossine e liquidi in eccesso, migliorerà la circolazione sanguigna e aiuta a prevenire le rughe.

Effetto lifting a portata di mano

Una volta disposti tutti gli accessori sul nostro piano di lavoro in bagno possiamo dividere il trattamento in tre parti.

Innanzitutto occorre che la pelle del viso sia pulita e idratata. Assicuriamoci di aver rimosso tutti i residui di make-up e, dopo aver lavato il viso, applichiamo una crema idratante.

Successivamente bisogna applicare il cucchiaio sulle palpebre inferiori. È importante che questo sia freddo per cui conviene immergerlo in un bicchiere d’acqua e ghiaccio oppure lasciarlo in freezer la sera prima.

Tenere il cucchiaio a contatto con la singola palpebra finché non sarà caldo e ripetere l’operazione sull’atra palpebra. Dopo aver ripetuto l’operazione almeno due volte, immergerlo nell’olio d’oliva ed esercitare leggera pressione. Per un’operazione più efficace si può usare l’olio tiepido, avendo cura di prestare molta attenzione.

Infine, è importante saper che il cucchiaio può essere utilizzato sul viso in vari modi, a seconda della zona che vogliamo rendere più elastica. Infatti, può essere sostituito al classico rullo di giada e, esercitando una pressione dal basso verso l’alto possiamo lavorare sulle guance e sugli zigomi. Stesso procedimento per la fronte e per il mento. L’importante è che si segua il verso opposto a quello della gravità.

