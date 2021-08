Lo stile con cui ci vestiamo è un modo per esprimere sé stessi e la propria personalità, per distinguerci dagli altri con gusto e originalità. La personalità dipende da molti fattori e tra questi abbiamo anche il segno zodiacale. Infatti, è possibile capire il segno zodiacale di una persona dal suo outfit, se si sa cosa cercare.

Ecco qual è l’outfit perfetto in autunno per ogni segno zodiacale. Dall’ariete alla vergine

Per quanto riguarda lo stile, non esistono regole fisse, ma solo idee a cui ispirarsi per esprimere la propria personalità.

A partire dall’ariete, che da sempre si distingue per essere una persona decisa e coraggiosa, piena di energia. Per cui, perché non esprimere questi lati del carattere con un look ribelle? Per l’autunno, si consigliano un crop top abbinato con un jeans largo tie dye ed un cardigan corto che lasci scoperta un po’ di pelle.

Il toro e i gemelli, invece, amano la comodità ma non per questo rinunciano allo stile. Quindi, per un look sportivo ma pur sempre pieno di grinta, non possono mancare le inseparabili sneakers. Da abbinare con pantaloni della tuta per il toro, con gonne midi per i gemelli. E per stare al caldo, si consiglia una giacchetta in jeans, per non rinunciare ad un tocco chic.

Il cancro è un segno passionale, legato agli affetti e per questo per le donne cancro non possono mancare gli abiti a stampa floreale.

Al contrario, il leone ha una personalità forte, affascinante e ama l’indipendenza, e lo mostra anche nell’outfit. Infatti, non possono mancare capi griffati e all’ultima moda, così come accessori rosso fuoco. Immancabili i mini-dress, da abbinare assolutamente con tacchi rossi.

Un discorso totalmente diverso è la vergine, precisa e metodica, attenta ai dettagli. Per lei, l’equilibrio nell’outfit è fondamentale per cui perché non scegliere uno stile black and white?

Dalla bilancia ai pesci

Passando alla bilancia, il segno artistico per eccellenza, l’outfit ideale deve assolutamente contenere un tocco etnico. Per cui, un lungo abito etnico dai mille colori, abbinato ad una giacca in jeans sarà perfetto per un autunno senza eguali.

Ecco invece qual è l’outfit perfetto per l’autunno per ogni occasione, elegante o meno, per questo segno zodiacale istintivo e passionale: lo scorpione. Il consiglio è di optare per uno stile moderno, con un tocco di vintage. Per cui, pantaloni o gonne a vita alta dalle fantasie originali sono perfette per dar voce alla propria personalità.

Il sagittario è il segno delle donne sognatrici, amanti dello stile boho-chic che rispecchia l’amore per i viaggi e per la comodità. Per cui si consiglia un abito fatto all’uncinetto, magari acquistato in un negozio ecosolidale, che accompagni le sagittario nei loro sogni.

Capricorno e acquario si somigliano per la loro eccentricità, ma se il primo tende a preferire la solitudine, il secondo è più un animale sociale. Per entrambi, lo stile per eccellenza comprende colori accesi, intensi e che non passino inosservati, sia negli accessori che negli amatissimi playsuits.

Infine, concludiamo con i pesci, dolci, sensibili e per questo spesso in balia delle emozioni. Sicuramente, lo stile sensuale è il più adatto. Per cui, gonne sopra al ginocchio e stivaletti sono i capi da non lasciarsi scappare.

Dunque, ecco qual è l’outfit perfetto in autunno per ogni segno zodiacale.