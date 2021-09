La fine dell’estate lascia sempre un sapore dolceamaro e la consapevolezza che per un po’ le ferie ce le sogneremo soltanto. Infatti, la stagione delle giornate in spiaggia o in piscina è ormai finita. Ma con la fine dell’estate anche i nostri capelli si ritrovano più sofferenti del previsto. Il caldo, l’acqua della piscina e la salsedine del mare mettono a dura prova i capelli, favorendo la comparsa del crespo.

Ecco perché è questo il momento migliore per correre ai ripari acquistando prodotti per i capelli di qualità e che contrastino il crespo. Per scegliere il prodotto migliore, il segreto sta negli ingredienti. Vediamo quindi qual è l’ingrediente perfetto per contrastare il crespo dei capelli e non solo.

Ecco qual è l’ingrediente essenziale dei prodotti per capelli per dire addio al crespo

L’olio di macadamia è un olio apprezzatissimo per le molte proprietà che possiede e che fanno bene non solo ai capelli, ma anche alla pelle. Quest’olio è raccomandato soprattutto in periodi in cui capelli e cute hanno subito delle forti escursioni termiche, come alla fine della stagione estiva.

L’olio di macadamia è in grado di nutrire a fondo e di agire da anti-age per la pelle, da anti-crespo per i capelli. Infatti, quest’olio contiene vitamina E, acido oleico, omega 3 e acido palmitoleico, che insieme agiscono da antiossidanti. Così facendo, queste sostanze contrastano lo stress ossidativo e proteggono le cellule dall’invecchiamento e da eventuali danni.

Tutto questo vale sia per la pelle che per i capelli, vediamo quindi più in dettaglio come l’olio di macadamia protegge i capelli dal crespo.

Olio di macadamia per i capelli

Quest’olio ricco di proprietà e di antiossidanti è perfetto per la cura di capelli e di pelle, soprattutto alla fine dell’estate. Ecco, dunque, qual è l’ingrediente essenziale dei prodotti per capelli per dire addio al crespo. In particolare, l’olio di macadamia è ottimo per mantenere inalterato il colore dei capelli e per nutrirli a fondo. Tutto questo senza appesantire la chioma, che quindi risulterà morbida e voluminosa dopo i trattamenti con prodotti contenenti l’olio di macadamia.

Inoltre, quest’olio si può anche applicare prima di esporsi al sole per proteggere i capelli dai danni. Tutte queste capacità dipendono dall’alto contenuto lipidico dell’olio e dalla presenza di molta vitamina E, ottima per la salute dei capelli.

Per cui, con questi prodotti contenenti l’olio di macadamia la nostra chioma tornerà a splendere piena di volume e di colore.

