La civiltà contadina aveva i suoi buoni rimedi. Poi l’urbanizzazione, le metropoli, le grandi industrie, il lavoro in ufficio, le autostrade, i computer, le medicine create in laboratorio.

Se la medicina contemporanea risponde a moltissime domande e risolve tanti gravi problemi, ci sono dei rimedi del passato che non vanno dimenticati.

Fra i tanti, ecco qual è l’efficiente antibiotico che non ci si aspetta.

Uno spicchio d’aglio come pastiglia

L’aglio è molto utilizzato in cucina, ma possiede anche proprietà curative e di prevenzione.

Difatti aiuta la circolazione del sangue, è un anticoagulante, antiossidante ed è usato anche per la cura del raffreddore. Ma soprattutto è un antibiotico. Uno fra i più potenti che esistono in natura. Ecco qual è l’efficiente antibiotico che non ci si aspetta!

Si consiglia di ingoiare a stomaco vuoto un piccolo spicchio d’aglio ogni mattina.

Molti sgraneranno gli occhi a leggere una simile prescrizione. Questo perché l’aglio risulta essere indigesto a molte persone. Tuttavia occorre fare una precisazione. Molte persone confondono l’avere l’alito che puzza di aglio, con il non poterlo digerire. Certo, per alcune persone questo bulbo è davvero un alimento poco digeribile, ma tante altre lo pensano erroneamente. In molti casi è una questione di abitudine.

Le prime volte che si mangia aglio crudo, sembra avere un sapore fortissimo. Poi pian piano che lo si mangia, diventa gradevole e, spesso, quasi irrinunciabile. Funziona allo stesso modo con il peperoncino. Le prime esperienze con il piccante sono devastanti, ma poi ci si abitua, fino a diventarne quasi dipendenti.

Inoltre c’è da precisare che lo spicchio d’aglio mattutino deve essere ingoiato senza prima masticarlo. Esattamente come fosse una pastiglia. Così non rischia di procurare una spiacevole alitosi.

Conclusioni

Questa abitudine è molto sana, anche se sembra assurda. Il passato a volte ci consegna degli insegnamenti che dovremmo tener di conto. Chiaramente questa pratica è più che altro preventiva. Tuttavia la prevenzione è la più intelligente forma di medicina che esista.

Ricordiamo che, naturalmente, per qualsiasi problema di salute è fondamentale rivolgersi al proprio medico. È bene consultarlo anche prima di intraprendere cure naturali come questa, che potrebbero interagire con farmaci e terapie già in uso.