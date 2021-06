Quante volte ci si ritrova a mangiare un insipido petto di pollo alla griglia, o quante volte dopo tanta preparazione, il pollo fritto non è buono come ci si aspettava.

Al di là della qualità della carne, fattore fondamentale, un ruolo cruciale viene giocato anche dalle spezie e le erbe che si utilizzano.

Pepe nero, salvia, rosmarino e aglio sono i classici aromi che si usano.

A volte però non bastano.

Ecco qual è la spezia che renderà ogni ricetta di pollo un’estasi di gusto

Viene dall’India, culla delle migliori spezie del mondo. Questa spezia è utilizzata per cucinare uno dei piatti indiani tradizionali più famosi il pollo tandoori.

Il masala tandoori è composto da garam masala, aglio, zenzero, cipolla e pepe di Caienna. Ha una colore rosso scuro e conferisce un sapore e una colorazione inconfondibile alle pietanze. Il pollo tandoori è una ricetta piuttosto complessa che prevede l’utilizzo del forno tandoor, tipicamente indiano. Tuttavia questa spezia prelibata è perfetta per cucinare il pollo in qualunque modo: fritto, in padella, al forno e alla griglia.

Come usarla

Il consiglio è sempre quello di marinare il pollo con il masala tandoori prima di cuocerlo.

Che siano bocconcini da fare in padella, cosce da fare alla griglia, alette da fare fritte o persino un pollo intero da fare in forno, il consiglio è sempre questo: cospargere bene il pollo con una buona dose di masala tandoori insieme a un po’ di sale, olio o burro.

Nel caso si stesse preparando una frittura, il consiglio è quello di mettere un po’ di questa spezia anche nella pastella.

Così facendo il pollo acquisterà un sapore davvero squisito.

In fondo ci vuole davvero poco per rendere un semplice petto di pollo in padella, un trionfo per le papille gustative.

Dunque ecco qual è la spezia che renderà ogni ricetta di pollo un’estasi di gusto.