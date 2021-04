Sembra simile al thè ma la differenza è sostanziale. Sia nella preparazione che nella ritualità della consumazione. E per molte delle proprietà. Ecco qual è la nuova tisana energizzante e diuretica dal sapore forte e deciso che può sostituire il caffè, favorire la concentrazione e abbassare colesterolo e glicemia.

È la bevanda Mate, utilizzatissima in Sud America. Molto amata da calciatori come Messi, Griezmann e Suarez. Si versa in una tazza dalla forma speciale e si beve con cannuccia di metallo

La consumazione è un vero e proprio rito

La consumazione è un rito e costituisce un momento di socializzazione nuovo e singolare. Il gusto è unico e intenso al punto che a molti potrebbe non piacere. Di contro chi la prova e la trova gustosa, non la lascia più.

Straordinariamente energizzante, ha effetti diuretici ed eccitanti. Infatti contiene una sostanza simile alla caffeina (la mateina) in grado di stimolare il sistema nervoso e migliorare le attività mentali. Favorisce la concentrazione. Tra i benefici della bevanda mate è stato riscontrato anche lo stimolo del sistema immunitario.

Ancora, favorisce la digestione e conferisce un senso di sazietà. Aiuta a diminuire colesterolo e glicemia. La bevanda si vende in erboristeria o nei negozi specializzati in articoli biologici e prodotti naturali. Di recente ha trovato collocazione anche in alcuni supermercati. Quelli molto forniti.

Ecco, dunque, qual è la nuova tisana energizzante e diuretica dal sapore forte e deciso che può sostituire il caffè favorire la concentrazione e abbassare colesterolo e glicemia. Tra l’altro, la sua naturale proprietà energizzante la rende utilissima per gli sportivi. Costituisce anche un significativo aiuto per i problemi lievi di depressione.

Attenzione alle controindicazioni

Teniamo anche conto, però, di alcune controindicazioni.

Se soffriamo d’insonnia, o abbiamo difficoltà ad addormentarci, meglio evitare. Soprattutto verso sera. In alcuni potrebbe creare nervosismo, problemi gastrointestinali o anche vertigini.

Sempre interessante conoscere e scoprire prodotti nuovi. Ma è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.