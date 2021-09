Con il rientro al lavoro e con il cambio di stagione a chi non viene voglia di un cambio di stile? E tra le molte alternative, c’è una categoria di abbigliamento che negli ultimi tempi sta spopolando: la moda etica. Infatti, negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza che dietro ad ogni oggetto ci sono delle persone e un pianeta da rispettare. Proprio per questo sono nate diverse linee di prodotti etici e rispettosi dell’ambiente.

E negli ultimi anni, sempre più persone scelgono proprio di fare i loro acquisti in questo modo, scegliendo la moda etica.

Ecco qual è la nuova moda per il rientro al lavoro che sta spopolando

La moda etica è quella moda dove le aziende producono i propri capi di abbigliamento, accessori e scarpe nel rispetto dei lavoratori. Per cui, l’importante è che ogni persona coinvolta nella produzione non sia sfruttata e che sia ben pagata. Inoltre, molto spesso acquistare etico significa supportare delle piccole realtà magari di Paesi in difficoltà offrendo loro del lavoro. Poi, i materiali sono naturali o riciclati e perciò si tratta di prodotti che inquinano decisamente meno del classico capo del centro commerciale.

Una volta i prodotti etici erano pochi, cari e spesso non si adattavano a ogni gusto. Ma oggi le cose sono diverse. Infatti, dato il crescente interesse verso la moda etica, esistono più aziende che offrono una vasta gamma di capi e prodotti tra cui scegliere. Ecco, quindi, qual è la nuova moda per il rientro al lavoro che sta spopolando: la moda etica.

Infatti, esistono diversi brand etici di classe e perfetti per le giornate in ufficio, ma anche per festeggiare la sera con una pizza tra colleghi.

Esempi di brand etici

Diversi grandi marchi molto famosi negli ultimi anni hanno aderito a questo approccio etico alla produzione e offrono alternative etiche nei loro negozi. Tra questi ricordiamo Adidas, Nike, Puma, Zara e molti altri. Per cui, senza andare a cercare in chissà quale negozio sconosciuto, anche nei nostri classici store sarà possibile fare scelte etiche. Poi, esistono moltissime aziende di medio-piccole dimensioni, più o meno recenti, che producono interamente prodotti etici. Tra queste ricordiamo:

People Tree: impiega tessuti e tinture naturali e a basso impatto ambientale e produce i capi prevalentemente in Paesi in via di sviluppo. In questo modo, l’azienda si impegna a sostenere le comunità locali e a rispettare l’ambiente nel processo produttivo. Inoltre, considerando la qualità dei prodotti, ha prezzi più che accessibili;

Carmina Campus: è un brand italiano in cui si usano pezzi di scarto e fondi di magazzino per la produzione dei capi;

Thinking Mu: è un’azienda spagnola che produce capi ecosostenibili in parte in Spagna e in parte in India. Utilizzando tessuti riciclati, lino, canapa e cotone biologico, aiuta alcune comunità in India a svilupparsi economicamente.

Questi sono solo alcuni esempi di moda etica e spesso anche sostenibile tra cui scegliere per un ritorno al lavoro in grande stile.