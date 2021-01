Tra gli addominali, la cyclette e la ginnastica a corpo libero, ecco qual è la musica da palestra migliore per fare esercizio fisico.

E questo perché per molti fare attività fisica senza un sottofondo musicale è praticamente impossibile. Non a caso, con le app mobili dei principali servizi di musica in streaming, è possibile trovare prima ed ascoltare poi tantissime playlist che sono catalogate proprio come musica da palestra.

Ecco qual è la musica da palestra migliore per fare esercizio fisico

Nel dettaglio, che sia solo moderato o intenso, l’allenamento sembra essere più efficace ascoltando non solo la musica che piace. Ma pure quella che, nel fornire motivazioni e una carica maggiore, può permettere e può contribuire pure ad un aumento della propria resistenza fisica.

E così, anche se chiaramente nulla vieta di fare gli addominali ascoltando le composizioni di Mozart, in realtà è la musica pop, e soprattutto quella dance e rock, che sembra essere la più indicata durante le varie fasi dell’allenamento. Mentre i brani musicali più lenti andrebbero ascoltati solo prima dell’inizio dell’allenamento, ovverosia nella fase di stretching. E pure alla fine quando si pratica il defaticamento.

Dai Survivor ai Fall Out Boy, ecco la musica evergreen per allenarsi

Per esempio, uno dei brani evergreen, inserito nelle playlist per musica da palestra, è “Eye of the Tiger” dei Survivor. Si tratta di un brano dal ritmo incalzante che, tra l’altro, è conosciuto in tutto il mondo. E questo per essere stato incluso nella colonna sonora del film Rocky III. Il terzo della saga con Sylvester Stallone.

Un’altra traccia evergreen per chi deve allenarsi, e cerca la carica con la musica, è “Jump” del gruppo musicale statunitense dei Van Halen. E lo stesso dicasi per “Smells like teen spirit” dei Nirvana, “Thunderstruck” degli AC/DC, “Beat it” di Michael Jackson, “Don’t stop me now” dei Queen, e “Dance, dance” dei Fall Out Boy.