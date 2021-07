L’insalata di riso è uno dei piatti più amati dell’estate. Per essere davvero buona, però, è importante utilizzare la varietà di riso più adatta.

Esistono diversi tipi di riso: integrale, basmati, rosso, venere, e tanti altri, ma non tutti si sposano bene con questa ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La prima caratteristica essenziale che deve avere il riso è che non scuocia. I chicchi devono reggere bene la cottura, rimanendo ben separati, per evitare l’effetto “colla”.

Un altro aspetto da considerare è il profumo. Non tutte le tipologie di riso rilasciano lo stesso aroma, che può rendere ancora più piacevole l’esperienza del pasto.

E se vogliamo dare una nota di colore, potremmo anche contemplare le tipologie di riso colorate. Dopo aver analizzato questi criteri, scopriamo insieme qual è il riso più idoneo per preparare la ricetta più buona dell’estate.

Ecco qual è la migliore varietà di riso per preparare un’ottima insalata di riso

Su ProiezionidiBorsa consigliamo spesso ricette fresche e sfiziose, perfette per resistere bene al caldo di questi giorni. Ecco infatti le 3 insalate più fresche dell’estate che ci sazieranno come se fossero dei primi piatti ma senza appesantirci.

Per quanto riguarda l’insalata di riso, invece, la varietà di riso più utilizzata è il “parboiled”, poiché tiene benissimo la cottura ed è pronto in pochi minuti. Se vogliamo, però, un riso che sia squisito ma anche profumato, dovremo scegliere il riso “apollo”.

Si tratta di un riso aromatico caratterizzato da un profumo buonissimo, ed è perfetto per i piatti freddi come l’insalata di riso. Ecco qual è la migliore varietà di riso per preparare un’ottima insalata di riso.

Altre tipologie molto utilizzate

Le altre varietà di riso più utilizzate sono l’ “arborio”, il “ribe” e il “basmati”. Reggono bene la cottura e si adattano bene a questa preparazione. Se però vogliamo dare al nostro piatto quel tocco in più dovremo puntare sui risi colorati, quindi “venere” o “rosso”.

Hanno ottimi valori nutrizionali e sono davvero perfetti per preparare l’insalata di riso, visto che resistono in frigo anche più giorni.