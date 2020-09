Quando arriva il momento di acquistare una nuova auto, ma anche computer o altre attrezzature costose, abbiamo spesso bisogno di un prestito. Sono infatti in pochi a potersi permettere di pagare la cifra totale in un solo colpo. A venirci aiuto in questo caso arrivano due soluzioni: il leasing e il finanziamento. Molti sono però confusi sulle differenze di questi due. Ecco qual è la differenza tra leasing e finanziamento per l’acquisto di un’auto ma non solo.

Con il leasing l’auto non è davvero tua

Ecco, bisogna dirlo. Il leasing è come un affitto. L’auto acquistata in leasing, quindi, non ci appartiene veramente. Almeno finché non paghiamo tutte le rate. Come è possibile? Con un leasing sono infatti le società di leasing ad acquistare il prodotto. Dopodiché ci permettono di usarlo per un determinato periodo in cambio di un pagamento a rate. Una volta finito il periodo possiamo decidere se riscattare il bene e renderlo nostro pagando qualche euro in più, sostituirlo o semplicemente interrompere il contratto.

Non tutti i leasing sono uguali. Questi infatti si dividono in finanziario e operativo. Nel primo caso la rata iniziale è alta, ma alla fine è possibile riscattare il bene a un prezzo inferiore di quello che avremmo altrimenti pagato. Nel secondo caso sarà la società di leasing a pagare tutte le spese come assicurazione e assistenza e alla fine si può decidere di non riscattare l’auto o il prodotto.

Ecco qual è la differenza tra leasing e finanziamento per l’acquisto di un’auto ma non solo

Quali sono le principali differenze quindi tra leasing e finanziamento? Se il leasing viene erogato da una società dedicata, per avere un finanziamento bisogna fare richiesta a banche o istituti che offrono questo servizio. In questo caso si tratta di un vero e proprio prestito verso il privato per l’acquisto dell’auto o del bene. L’auto diventa quindi immediatamente di proprietà dell’acquirente. Questo, in seguito, restituisce l’ammontare del prestito con gli interessi a rate.

Sono diversi i tipi di finanziamenti disponibili. Questi dipendono dalle caratteristiche del bene e di chi lo richiede. Un mutuo è ad esempio legato all’acquisto della casa, mentre altri prestiti sono solo pecuniari e non comportano l’obbligo di acquistare un determinato prodotto. Vista la presenza di tassi di interesse, spesso l’ammontare finale di un finanziamento è maggiore di quello di un leasing. Questo però permette di ripagare con rate minori per più tempo.