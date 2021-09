Sette metri di lunghezza, tanta eleganza, molta attenzione alla sostenibilità. In sintesi sono queste le caratteristiche della nuova Ecoracer 769, presentata nel fine settimana a Genova, in occasione del Salone Nautico. Tra tanti yacht e barche superiori ai dieci metri, Ecoracer ha rappresentato una piacevole eccezione. Di proprietà della Northern Light Composites, azienda di Monfalcone, in provincia di Gorizia, questa imbarcazione sportiva, è costruita interamente con materiali riciclabili. Pensando già alla sua fine, si potrebbe macabramente descriverla così.

Un gioiello della nautica, il primo creato con la tecnologia Nicomp, che ne permette il riciclo quasi totale, andando a sostituire il vetroresina con materiali ecosostenibili, come la fibra di lino. Inoltre, per preservare anche la salute dei costruttori, si è scelto di evitare l’utilizzo di vernici, privilegiando pellicole per il rivestimento di tutti gli esterni.

Ecco qual è la barca più piccola presentata al Salone Nautico di Genova

Il progettista della barca, Matteo Polli, ha deciso di puntare su una prua inversa che fa di questo prototipo un pezzo unico nel suo genere. L’obiettivo della Northern Light, unita al genio del progettista, è quello di creare una barca sicuramente bella, ma anche vincente nelle regate in altura. Come si è visto recentemente all’America’s Cup, le barche che “volano” sembrano essere il futuro. Scafi che danzano sull’acqua, cercando di accarezzarla, forme sempre più ristrette per favorirne la scorrevolezza. Il timone è stato posizionato molto a prua per consentire una manovrabilità migliore. Anche questa è una soluzione molto interessante e studiata da Polli nei minimi dettagli.

Adesso la parola passa al mare, perché dopo il Salone Nautico, la barca verrà testata e migliorata, per poi essere lanciata sul mercato. L’azienda di Monfalcone ha come obiettivo quello di dare alla luce la prima classe di monotipo sostenibile presente in commercio. Con un ulteriore incentivo all’acquisto, cioè l’impegno a ritirare la barca, a fine vita, per riciclarne completamente i materiali.

Con i suoi sette metri e sessantanove centimetri, ecco qual è la barca più piccola presentata al Salone Nautico di Genova. Un’attrazione per molti velisti che non vedono l’ora di sapere quale risultato potrà raggiungere una volta messa in acqua. L’impegno della Northern Light, un gruppo di lavoro giovane e dalle idee innovative, è sicuramente già una garanzia. Poi saranno le onde, il vento e la scorrevolezza sull’acqua a dover dare il responso definitivo su un’imbarcazione che vuole scrivere la storia della vela.