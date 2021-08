Al giorno d’oggi sono sempre più frequenti i casi di malattia che interessano una forma di neoplasia che attacca un organo del corpo. I tumori possono essere di natura benigna oppure maligna e portare ad esiti e aggravamenti piuttosto diversi. Alcuni di questi, di natura maligna, sono noti anche per essere fortemente aggressivi in quanto si sviluppano ed evolvono con una particolare rapidità. Nel caso del cancro al cervello, esistono alcune forme che si distinguono per il loro particolare impatto che determinano su quest’organo assai complesso. Ecco qual è il tumore più aggressivo che può colpire il cervello e per quali caratteristiche si distingue.

Come si riconosce?

Riconoscere i sintomi che distinguono una neoplasia a carico del cervello è un’operazione fondamentale per effettuare una diagnosi precoce. Abbiamo approfondito il tema nell’articolo “Oltre al mal di testa ecco i primi sintomi per sospettare un tumore al cervello”. Oggi la scienza mostra che esistono diverse forme di cancro che possono colpire l’encefalo e manifestarsi in maniera assai differente. Una di questa è il cosiddetto “glioblastoma”.

Ecco qual è il tumore più aggressivo che può colpire il cervello

Il glioblastoma è una tumore al cervello particolarmente aggressivo o di natura maligna. Esso fa parte dei gliomi, ossia dei tumori cerebrali primitivi che rappresentano circa il 60% dei casi di cancro al sistema nervoso. I gliomi coinvolgono appunto le cellule gliali, organismi che danno sostegno al sistema nervoso centrale. Esse contribuiscono alla formazione della mielina, una sostanza che riveste i corpi assonici dei neuroni permettendo la trasmissione dell’impulso elettrico.

I glioblastomi si formano a partire da astrociti aberranti, particolari cellule gliali, che si dividono in modo anomalo. Generalmente i glioblastomi possono insorgere in qualsiasi regione del cervello o del midollo spinale. I glioblastomi sono molto aggressivi e maligni e si collocano al grado IV della classificazione OMS.

L’età prevalente di insorgenza corrisponde alla fascia 45-70 anni, anche se non si escludono casi precoci. Fortunatamente i tumori che interessano il sistema nervoso non sono diffusi come altre tipologie di neoplasie. In ogni caso, è possibile effettuare una diagnosi accurata attraverso delle indagini cliniche, strumentali e di laboratorio appropriate.

