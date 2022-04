Conclusasi la festa di Pasqua ora si pensa al 25 aprile e al 1o maggio. Il 15 aprile scorso l’America ha dato il via all’evento musicale più atteso della stagione, il famoso Coachella. Non è un semplice concerto, ma un mega evento musicale che si concluderà il 24 aprile. Tantissimi gli artisti che si sono esibiti e si esibiranno sul palco, tra cui i Måneskin.

Il Coachella , oltre a essere un momento musicale, è anche un momento dove influncer, modelle e star sfoggiano alcuni look primaverili. Look tutti da copiare e da riproporre con una nostra versione. Tra moda e makeup, al Coachella si lanciano i nuovi trend della stagione.

E c’è un trend per le unghie che sta spopolando tra i VIP.

Unghie coloratissime

Per le unghie ci sono infinite colorazioni che possiamo fare. Infatti, esistono tantissimi smalti colorati che possiamo stendere sulle nostre unghie. E in alcuni casi possiamo anche mixarli per creare nuovi colori.

Ma non solo smalto, anche veri e proprio disegni. Esistono tantissime straordinarie nail artists che con un pennellino sono in grado di disegnare le nostre unghie.

Se siamo particolarmente brave possiamo farlo da sole; se, invece, il disegno non fa per noi, allora possiamo affidarci a delle esperte.

La base sicuramente sarà trasparente o sui toni chiari e poi dobbiamo scegliere altri colori per fare il nostro disegno.

Ecco qual è il trend unghie da copiare che sta spopolando in questa primavera 2022 tra le star

Tra tutti i vari trend che si possono fare ce n’è uno che sta emergendo in onore della primavera. Infatti, molte star si stanno dipingendo le unghie con dei fiori.

Il metodo per realizzare questi fiori in realtà è molto semplice. Come abbiamo accennato prima, la base dovrà essere di un colore neutro o trasparente. Poi dovremo scegliere tre colori per fare i nostri fiori.

Possiamo fare, ad esempio, delle margherite e quindi avremo bisogno del verde, del giallo e del bianco. Oppure possiamo realizzare delle rose, e quindi ci serviranno verde e rosa.

Possiamo andare avanti fino all’infinito dato che i fiori sono tantissimi. Basterà scegliere il fiore che vogliamo disegnare sulle unghie e il gioco è fatto. Se siamo in grado di disegnare possiamo provarci a casa con un pennellino, in alternativa possiamo affidarci a una nail artist. E allora ecco qual è il trend unghie da copiare alle nostre star preferite.

