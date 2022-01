Se c’è una ricetta che amiamo alla follia in cucina, è proprio la vellutata di verza. Ovviamente non ci sarà solo la verza, ma anche porri, patate e cipolla. Prima di procedere alla preparazione, facciamo un bel soffritto ed ecco che è tutto pronto. Ma la nostra amata verdura quando va piantata? Ecco qual è il periodo migliore per piantare la verza e vicino a cosa deve stare.

La verza è una verdura che assomiglia all’insalata, infatti presenta una forma a fiore. E quando la prepariamo, quasi sempre stacchiamo dei petali. Ovviamente la verza può essere mangiata anche cruda, non deve essere per forza cucinata. Possiamo metterla in una ciotola, condirla e il gioco è fatto. Conviene mangiarla in questo modo durante il periodo estivo. Possiamo anche farla saltare in padella, come se fosse della scarola. Per l’inverno, però, restiamo sulla vellutata.

Ecco qual è il periodo migliore per piantare la verza e vicino a cosa deve stare

Se in casa abbiamo il nostro piccolo orticello, dobbiamo assolutamente sapere qual è il periodo migliore per piantare la verza. E se non l’abbiamo mai piantata, potremmo iniziare a farlo dato che è una verdura che si presta moltissimo in cucina. La verza è una verdura invernale, quindi bisognerà piantarla prima. Infatti l’ideale sarebbe una semina a primavera quasi finita, tra maggio e giugno, in modo che la pianta abbia l’estate per crescere. Il seme si colloca a circa due centimetri di profondità sotto il livello della terra. Importante darle abbondante acqua, infatti non ama il terreno secco.

Quando raccoglierla

In realtà, capire quando raccogliere la verza è molto semplice. Occorre solo guardare le dimensioni del cespo. Come abbiamo già accennato, è una verdura da foglia e quindi non deve maturare. Semplicemente più è grande il cespo più sarà grande il raccolto, se è piccolo il raccolto sarà ridotto.

I “vicini” della verza

Dunque, come ben sappiamo, nel mondo dell’agricoltura esistono le consociazioni positive e anche quelle negative. Ovvero vicino a cosa può stare una verdura e a cosa non deve stare. Ad esempio la verza può stare vicino ai pomodori. Questi saranno di grande aiuto perché allontaneranno gli insetti. E quindi la nostra verza sarà salva da insetti. Se invece mettiamo vicino alla verza della camomilla, il sapore sarà migliore. La verza possiamo metterla vicino anche ai legumi, patate e sedano.

