I pantaloni a jeans sono uno tra i capi più difficili da acquistare in assoluto. Ne esistono di tutti i tipi, colori e modelli, ma ciò che desta più problemi sono le taglie. Impossibile comprare un jeans dalla buona riuscita senza prima averlo provato.

Con l’arrivo di nuovi modelli, è possibile impreziosire la propria figura a seconda della forma della nostra fisicità. Oggi parliamo del fisico detto “a rettangolo”.

Ecco qual è il modello di jeans più adatto per valorizzare un fisico a rettangolo

Facciamo una piccola classificazione orientativa. Esistono 5 tipi di fisicità:

ovale;

pera (detta anche a triangolo);

rettangolo;

mela (detta anche a triangolo invertito);

clessidra.

Nello specifico, vediamo come capire se il nostro tipo di fisico è un fisico a rettangolo.

Il fisico a rettangolo si differenzia dalle altre forme perché è solitamente distinto dalla “mancanza di forme e rotondità”. Viene solitamente chiamato anche a “grissino” e caratterizza le persone particolarmente filiformi e longilinee. La misura della circonferenza di vita, fianchi e torace spesso combacia o dista di pochi centimetri e le persone più magre hanno spesso una silhouette spigolosa. Nel caso in cui un fisico a rettangolo acquista peso, i nuovi chili solitamente si distribuiscono uniformemente.

Il modello adatto

Finalmente ci siamo, ecco qual è il modello di jeans più adatto per valorizzare un fisico a rettangolo. Il tipo più adatto, per figure a rettangolo (ma anche ad ovale) è il jeans skinny. Questo modello altro non è che un jeans aderente che si adatta perfettamente alle forme di gambe e glutei, sagomandole e accentuandole. Solitamente, gli skinny sono tagliati alla caviglia e hanno un effetto molto sportivo ma sofisticato se abbinati a camicie o blazer.

I jeans skinny possono essere sia normali che super skinny, quindi ancora più aderenti e prendono il nome proprio da “skin” (pelle in inglese), ad accentuare il loro adattarsi al corpo.

Questo modello non farà altro che accentuare forme poco pronunciate, bilanciando la figura. Se vogliamo ottenere un effetto ancora più particolare, esistono anche i jeans skinny con effetto push up, che grazie a delle cuciture particolare poste in punti strategici, alzano otticamente il gluteo. Con l’abbigliamento adatto, dunque, possiamo davvero valorizzare al meglio il nostro corpo e bastano piccoli accorgimenti e trucchetti per sentirci al meglio delle nostre potenzialità.

Per la guida agli acquisti del capo, proponiamo Come trovare jeans perfetti in 1 minuto senza provarli con 2 trucchetti geniali da non perdere.