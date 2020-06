Ecco qual è il miglior investimento che possiate mai fare. Siete curiosi? Lo saremmo anche noi al posto vostro, d’altronde. Anche perché tutti sarebbero curiosi di sapere una cosa del genere. Ma, prima di tutto, vi diciamo che quello che stiamo per dirvi è controintuitivo, quindi occhio alla sorpresa.

Ecco, quindi, qual è il miglior investimento che possiate mai fare.

Il miglior investimento che possiate mai fare è duplice. Prima di tutto è un investimento in conoscenza. Eh già, perché se volete investire, è bene che sappiate che cosa state per andare a fare. Anche perché buttarsi alla cieca in qualcosa non è mai saggio, non credete? Quindi dovrete mettervi a studiare. Sì, studiare. Perché la conoscenza di mercati, azioni, obbligazioni, opzioni, derivati, CFD, valute, forex, fondi di investimento, ETF, e chi più ne ha più ne metta, non è una cosa con cui si nasce. Come non si nasce con qualunque altra branca dello scibile umano già impressa in noi, ovviamente.

Come dite? Voi non volete studiare? Volete impegnare i vostri soldi, il vostro sudato denaro che avete guadagnato lavorando, in qualcosa che non conoscete… e che non volete conoscere? E perché? Quale arcano motivo vi spingerebbe a comportarvi così? Perché lo fanno tutti, dite? Perché siete pieni di amici che investono senza aver mai studiato i mercati, magari?

Beh, se loro sono sciocchi (o peggio) non è che dobbiate esserlo anche voi, non trovate?

E questo ci porta filati al secondo miglior investimento che possiate mai fare. Che è quello di non fare da soli, ovviamente, ma di fornirvi dei servizi di un esperto. Di qualcuno il cui pane quotidiano sia, a differenza vostra, il mercato ed i suoi segreti. D’altronde, come ripetiamo fino alla noia, non potete improvvisarvi avvocati, se non lo siete. E non potete improvvisarvi medici, geometri, notai, architetti, ragionieri, se non lo siete. E perché dovreste improvissarvi investitori, allora? Non siete neanche quello. Quindi, affidatevi ad un professionista. Un consulente d’investimento, ovviamente. L’unico che possa consigliarvi correttamente in materia di investimenti. ED è l’unico che sappia come non farvi perdere quanto decidete di investire il vostro denaro. L’unico che abbia le competenze per fare fruttare i vostri soldi, una volta impiegati in un investimento.

Ecco qual è il miglior investimento che possiate mai fare

Controintuitivo, vero? E certamente non ve lo aspettavate. Però è così. Infatti, il miglior investimento che si possa fare non è sapere il nome di un titolo “che salirà del 70% nei prossimi tre mesi”. Oppure il livello di entrata e uscita dell’euro/dollaro. Il miglior investimento che si possa fare è informarsi di un argomento di cui, presumibilmente, non conoscete nulla o certamente meno rispetto ad un professionista.

E, di logica conseguenza, affidarsi a lui e non a voi stessi per investire. I soldi impiegati nella parcella di un professionista, come sempre accade in ogni professione, sono il miglior investimento che si possa fare, in quel determinato campo. Perché in quello degli investimenti dovrebbe essere differente? Non lo è, infatti. Meditate, gente. meditate…