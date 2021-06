Che si tratti di una scelta volontaria o di una costrizione dovuta ad un’intolleranza, moltissime persone stanno rimuovendo il formaggio dalla propria dieta.

Eppure, il formaggio è un ingrediente chiave ed insostituibile di moltissime pietanze, per cui è difficile rinunciarci definitivamente. Fortunatamente, esiste un’alternativa che è perfetta per tutte quelle persone che per un motivo o per l’altro non possono mangiare il formaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco qual è il formaggio senza lattosio e con pochissimi grassi, perfetto per chiunque e che in pochi conoscono

I formaggi vegani sono dei formaggi “falsi”, ovvero una categoria di alimenti privi di ingredienti di origine animale. Sono perfetti non solo per chi sceglie di rinunciare a prodotti di origine animale, ma anche per le persone che non possono mangiare il formaggio. Infatti, che si tratti di motivi religiosi, di salute, etici o per la dieta, il formaggio vegano è perfetto in ogni situazione.

Da alcuni anni si trovano nei supermercati più grandi, oppure è possibile acquistarli sia online, che nei negozi specializzati in prodotti per vegetariani e vegani.

Che cos’è il formaggio vegano

Questo formaggio senza lattosio e con pochissimi grassi che in pochi conoscono è perfetto per chiunque, sia per i vegani che per chi ha il colesterolo alto.

Si tratta di una categoria di prodotti di origine vegetale che somigliano, per gusto e consistenza, ad alcuni dei più comuni ed amati formaggi. Oltre ad essere molto buoni, rispetto ai classici formaggi quelli vegani sono privi di colesterolo e contengono i “grassi buoni”: gli Omega 3 e 6.

Sono senza lattosio ed alcuni anche senza glutine e non contengono ingredienti raffinati o lavorati. Quindi, essendo composti solo da alimenti crudi, mantengono tutte le proprietà intatte, quindi gli enzimi, le proteine ed i sali minerali. I principali micronutrienti che si trovano nei formaggi vegani sono:

vitamine: principalmente la A, B, C ed E;

sali minerali: come il calcio, il potassio ed il magnesio.

Per quanto riguarda la scelta, c’è una grande varietà di formaggi vegani oggi sul mercato. I più amati sono quelli che imitano la mozzarella, il brie, la fontina, il cheddar, il formaggio grattugiato e il gorgonzola.

Ecco, quindi, come poter mangiare il formaggio anche se si è intolleranti, vegani o a dieta.