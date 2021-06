Quando il caldo arriva si ha sempre voglia di cibi rinfrescanti e veloci da preparare. Spesso si prediligono alimenti facilmente digeribili e i formaggi non sono proprio l’ideale, in questo senso. Eppure ce n’è uno che si sposa perfettamente con moltissime ricette estive.

Ecco qual è il formaggio più indicato per l’estate e 3 validi motivi per cui mangiarlo.

La feta greca

Questo formaggio a pasta bianca semidura viene prodotto in Grecia sin dai tempi più remoti. Viene menzionato addirittura nell’Odissea di Omero. Si prepara con latte di pecora e caglio, ma a volte può contenere anche latte di capra.

1 – Facile digeribilità

La feta viene conservata in salamoia e questo influisce molto sulla sua composizione.

Infatti contiene un’alta percentuale di acqua e una bassa percentuale di lattosio. Ciò la rende un formaggio adatto anche per i soggetti che hanno una lieve intolleranza al lattosio.

Ad ogni modo questo basso tasso di lattosio è ciò che la rende altamente digeribile.

2 – Versatilità

La feta si può consumare sia fresca che cotta. La ricetta tradizionale greca con questo formaggio è l’insalata greca, composta da cetrioli, pomodori, olive, cipolle, peperoni e feta.

Tuttavia fresca può essere impiegata in molti modi, ad esempio per condire un’insalata di riso, per comporre degli ottimi crostoni e per fare degli spiedini di verdure.

In alternativa si può cuocere ed usarla per gratinare timballi e verdure in forno, oppure si possono fare dei cubetti di feta, passarli nella pastella e friggerli.

3 – Formaggio ricco di proprietà benefiche

Innanzitutto, anche se prodotta in modo industriale, la feta non contiene conservanti, perché viene conservata in salamoia. Detto ciò, contiene fermenti lattici vivi, che sono davvero un toccasana per il nostro organismo. Inoltre è molto ricca di ferro, fosforo, potassio, calcio, riboflavina e taurina.

Insomma, ecco qual è il formaggio più indicato per l’estate e 3 validi motivi per cui mangiarlo.

