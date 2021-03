Ecco qual è il cane con gli occhi più dolci e felici

Oggi vogliamo parlare di una razza di cane che presenta notevoli caratteristiche, il Cavalier King. È un cane affidabile come i cani da caccia da cui discende. Ma è anche molto docile ed equilibrato. Il Cavalier King è un cane da compagnia. Molto adatto ai bambini. È soprannominato il cane dei nobili perché tutti i nobili ne possedevano uno. Probabilmente è una razza vissuta nell’agiatezza e questo lo rende presente e devoto.

Tutti i suoi pregi

Il Cavalier King è un cane che non ha paura, è affettuoso, amichevole e particolarmente allegro. Non è mai incline al nervosismo. Non è mai aggressivo e stabilisce con i bambini una grande intesa proprio in virtù del fatto che è sempre molto allegro.

In realtà stabilisce una forte intesa con tutti i membri della famiglia. Ecco perciò qual è il cane con gli occhi più dolci e felici.

Tuttavia è necessario rivolgersi ad un allevamento che rispetta questa sua natura piena di pregi. Se si hanno bambini è proprio il cane adatto da prendere per rallegrare tutta la famiglia. Anche il Cavalier King sceglie il suo leader ma si affeziona a tutti nello stesso modo. Questo nostro amico a quattro zampe attrae per quei grandi occhi con i quali ci guarda. Il suo affetto è totale. Segue volentieri qualsiasi attività si sta svolgendo condividendone il momento.

Una razza adatta a tutti

E’ una razza molto tenera e dolce e si pone così verso tutti i componenti della casa. Se l’intenzione è prendere un cane per far felice un bambino, non c’è dubbio la scelta può ricadere su questo cucciolo. Ovviamente per sua natura il Cavalier King non è un cane da difesa ma la scelta dei suoi innumerevoli pregi ha già convinto molti a sceglierlo. Abbiamo parlato di bambini ma è un ottimo cane anche per le persone anziane che avranno il cucciolo più allegro del mondo.

Ama stare con gli altri cani

Il Cavalier King ama stare con i suoi simili e questo è molto importante perché una buona educazione insieme ad una natura tranquilla evita molti problemi. Quello che cerca è l'amore e l'allegria.