Ecco perché Wikipedia è andata in tilt: colpa di Gerry Scotti. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Chi vuol essere milionario, programma televisivo condotto da Gerry Scotti, storico conduttore tv. Come tutti ben sanno il gioco a premi consiste in vari quiz. Fino ad arrivare alla possibilità di vincere un milione di euro. Ieri sera è andata in onda la prima puntata e Gerry Scotti ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.021.000 spettatori pari all’11.63% di share. Ma quello che ha fatto veramente notizia è un avvenimento del tutto casuale e inusuale.

Ecco perché Wikipedia è andata in tilt: colpa di Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario ha mandato infatti completamente in tilt Wikipedia, la famosa enciclopedia online. Strumento di ricerca conosciuto da tutti, tradotto in quasi tutte le lingue dove è veramente possibile trovare di tutto. Ma perché Wikipedia è andata in tilt ieri? Per colpa, se così possiamo dire, di una delle domande del quiz. Infatti la domanda era: “Cosa appare nel logo di Wikipedia?”. È una di quelle che domande che sai, che conosci. Perché tutti almeno una volta nella nostra vita siamo andati sul sito di Wikipedia. Ma come spesso accade molte volte le cose che sono davanti ai nostri occhi sono quelle che ci sfuggono di più.

Questo infatti ha portato migliaia telespettatori sul sito dell’enciclopedia online, mandandola in tilt. Dunque è questo il potere che hanno i media di influenzare le persone. E questo succede tutti i giorni senza che nemmeno ve ne accorgiate. Magari quando passate davanti ad una vetrina, oppure con dei placement all’interno di programmi tv. Che il caso Wikipedia – Chi vuol essere milionario ci sia d’insegnamento per le prossime volte. E fatene tesoro per non cascare nella trappola dei media, che è sempre nascosta dietro l’angolo, pronta a colpire quando meno te lo aspetti.