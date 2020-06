Per una gita in famiglia, vi proponiamo Padova, dove andremo alla scoperta dell’ennesimo record italiano.

La nostra meta? L’Orto Botanico, creato attorno alla metà del sedicesimo secolo dall’Università di Padova conserva inalterate le sue forme originarie. Grazie a questa peculiarità, l’Orto Botanico di Padova è il più antico del mondo occidentale.

La botanica e la medicina

L’orto giocò un ruolo essenziale per il progresso scientifico nei campi della botanica e della medicina. Altamente evocativa è la forma originaria conferita al parco. Gli architetti dell’epoca si domandarono a lungo come rappresentare il globo. Alla fine, prevalse la linea che voleva circondare una circonferenza, l’Orto, con un anello d’acqua. La circonferenza, che simboleggia il mondo, è suddivisa in quattro quadranti iscritti entro un quadrato. Pensando alla forma dell’Orto Botanico di Padova viene in mente l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

Un Orto per la ricerca

A tutt’oggi, l’Orto assolve ancora al suo originario progetto: favorire il progresso nei campi della ricerca e della formazione. Inutile sottolineare ulteriormente come il modello di Padova venne replicato in quasi tutta Europa.

Per la sua straordinaria importanza, l’Unesco ha deciso di iscriverlo alla lista dei patrimoni dell’umanità nel 1997. Cantiere in movimento della biodiversità, conserva al suo interno oltre settemila esemplari che rappresentano insieme circa tremila e cinquecento specie differenti.

Ecco perché visitare l’Orto Botanico coi bambini

L’Orto, oltre a tantissime attività di educazione e didattica rivolte ai bambini, sta portando avanti un progetto ambizioso sulla biodiversità. Oltre mille specie differenti coabitano lo stesso spazio, reso omogeneo per criteri di umidità e temperatura. Lo scopo? Simulare tutte le condizioni ambientali dell’intero pianeta. In pratica, visitando l’Orto, è possibile compiere il giro del mondo. Ciascun clima ha le sue specie, ma in questo spazio tutte coesistono. Grazie all’Orto accediamo ad un mondo in miniatura, testimoniato dalle sue piante.

L’idea fondamentale dell’Orto è che ogni piccolo spazio, persino quello racchiuso entro pochi centimetri, rappresenta un ecosistema. Il nostro ruolo? Rispettarlo, preservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. Proprio per questo motivo vi raccomandiamo di visitarlo con i vostri bambini e nipoti. A loro lasceremo in eredità questo straordinario pianeta: ecco perché visitare l’Orto Botanico coi bambini.