Nella partita sui mercati che durerà questa settimana, nel primo game Piazza Affari mette a segno un punto, in modo abbastanza convincente. La Borsa di Milano, alla fine della prima seduta della settimana ha finalmente terminato in positivo. Così chiudendo una serie negativa di nove giornate al ribasso. Durerà? Vediamo di capirlo analizzando cosa è accaduto oggi. Ecco perché vince la prima partita della settimana la Borsa di Milano.

La domanda che gli operatori si stanno facendo dopo la chiusura delle Piazze europee è la stessa. Le Borse del Vecchio Continente sono semplicemente rimbalzate? O la seduta di oggi può essere una valida premessa per una inversione di breve dei prezzi?

Oggi l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha chiuso in guadagno dell’1,4%. Più che la variazione percentuale, può essere utile il valore assoluto raggiunto dai prezzi, quota 19.357 punti, che ci dice due cose. La prima, che l’indice delle blue chip ha chiuso ben al di sopra della soglia di 19.000/19.100 punti. Questa area è considerata discriminante tra rialzo e ribasso dei prezzi.

La seconda cosa che ci suggerisce il dato, è che i prezzi si sono avvicinati ai 19.500 punti. Secondo una analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa (sotto il link), una chiusura sopra questo livello è considerata in modo positivo. Un segnale di forza per i prezzi.

Perché è importante scoprire come è scaturito il risultato

Ma è anche utile, per capire l’evoluzione futura dei prezzi, comprendere come questo risultato è stato raggiunto. E quanto l’andamento delle altre Borse ha contribuito. Partiamo da questo ultimo punto. L’apertura in forte rialzo delle Borse USA è stato un elemento determinante per la chiusura in positivo di Piazza Affari.

Ma attenzione, i prezzi della Borsa Italiana avevano iniziato a correre già da metà mattinata. Dopo una partenza incerta, con un avvio in negativo, le quotazioni del listino milanese hanno preso la via del rialzo. Ad un terzo del percorso della giornata, alle 12,00, l’indice aveva già raggiunto la positività, sulla scia della forza delle altre Borse europee.

Tra queste la più forte nella salita era la Borsa tedesca. Al termine della giornata il Dax è stato il vero vincitore della giornata. L’indice di Francoforte ha chiuso con un rialzo del 2,7%, mostrando una forza che fa ben sperare per la settimana che si è appena aperta.

