Ecco perché utilizzare una forchetta sui capelli

Quante volte abbiamo desiderato che i nostri capelli avessero la forma perfetta? C’è chi ama e vorrebbe tutti i giorni capelli lisci come la seta e chi invece preferisce i ricci o i boccoli.

C’è da dire però che la maggior parte delle volte, chi ha i capelli lisci, li vorrebbe ricci e viceversa.

Per risolvere questi problemi e poter avere almeno per un giorno i capelli dei nostri sogni, esistono da sempre degli oggetti in grado di accontentarci.

Piastra o ferro per capelli

Quante volte abbiamo utilizzato piastre di ogni tipo o il famoso ferro per i ricci.

C’è per esempio chi usa solo spazzola e phon e chi invece tiene in testa per ore e ore i bigodini.

Però soprattutto per chi ha i capelli molto pesanti, le pieghe che danno una forma diversa ai nostri capelli durano poco.

Per questo riusciamo ad avere i capelli che abbiamo sempre desiderato solo per un giorno o poco più.

Questo è un problema che spesso proviamo a risolvere utilizzando prodotti fissanti come ad esempio lacche o spume.

Ma sappiamo che in qualche ora potremmo ritornare esattamente come prima.

Oggi parliamo di un metodo alternativo per rendere i capelli mossi o ricci quando non abbiamo a disposizione il ferro per capelli.

Ecco quindi perché utilizzare una forchetta sui capelli. Ne rimarremo sicuramente stupiti.

L’alternativa perfetta

Come abbiamo detto precedentemente, in mancanza del ferro per capelli di solito utilizzato per renderli mossi o ricci, possiamo utilizzare una forchetta.

Vediamo insieme come. È molto semplice. Sarà necessario innanzitutto dividere in più ciocche i nostri capelli. Facciamo attenzione a creare ciocche non troppo grandi altrimenti sarà più difficile ottenere l’effetto desiderato.

Una volta divisi, arrotoliamo la ciocca attorno alla forchetta. Possiamo decidere se arrotolarli attorno alla parte dei denti o attorno al manico.

Passiamoci sopra a questo punto la piastra o il phon. Lasciamoli agire per qualche secondo. Andiamo ora a srotolare la ciocca, il risultato sarà incredibile.

Continuiamo questo procedimento in tutte le zone della nostra testa, avremo in poco tempo i capelli mossi che abbiamo sempre desiderato.

In base alla porzione della forchetta in cui arrotoliamo la ciocca, il boccolo verrà più largo o più stretto.

Ecco quindi perché utilizzare una forchetta sui capelli. Il risultato sarà incredibile.