Lo vediamo molto spesso versato sui pancake o appoggiato sul tavolo della cucina nei film e nelle serie TV americane. In Italia, per ora, è invece meno diffuso. Stiamo parlando dello sciroppo d’acero, una dolcissima alternativa allo zucchero.

Dal gusto dolce e molto gradevole, lo sciroppo d’acero si presta a essere usato in cucina per moltissime ricette. Inoltre, è molto meno calorico del classico zucchero bianco! Contiene infatti circa 260 calorie ogni 100 grammi ed è il terzo dolcificante naturale meno calorico dopo stevia e melassa. Ecco perché usare lo sciroppo d’acero come nostro alleato in cucina!

La produzione

Questo dolcificante proviene dagli alberi di acero del Canada e di alcune zone degli Stati Uniti. Nel periodo tra metà gennaio e metà aprile avviene la raccolta della linfa e da qui il suo processo di concentrazione attraverso la bollitura. Da 40 litri di linfa si ottiene circa 1 litro di sciroppo d’acero.

È noto che già i nativi canadesi, gli irochesi, sapevano come estrarre la linfa dagli aceri e lavorarla. Invece di venire trasformata in sciroppo, venivano ricavati dei cristalli usati come dolcificante. Oggigiorno esistono diverse qualità di sciroppo d’acero, distinguibili attraverso il colore dello stesso dolcificante.

Ecco perché usare lo sciroppo d’acero come nostro alleato in cucina

Il primo motivo è molto semplice: lo sciroppo d’acero contiene meno calorie dello zucchero che si usa tutti i giorni in cucina. È quindi consigliato per cucinare deliziosi piatti light senza rinunciare al gusto. Al suo interno troviamo anche moltissimi minerali e vitamine, ottimi per il nostro corpo.

Come indicato dall’International Maple Syrup Insitute, se mangiato nella giuste quantità lo sciroppo d’acero ha proprietà benefiche per il nostro organismo. Questo dolcificante nord-americano è infatti antiossidante, antinfiammatorio e anche ottimo integratore di sali minerali. Contro ogni aspettativa lo sciroppo d’acero può anche avere una funzione drenante e depurativa sul nostro corpo! Inoltre, alcuni studi hanno anche suggerito che maggiori proprietà benefiche siano contenute nello sciroppo d’acero più scuro.