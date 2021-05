Bere troppo fa male alla nostra salute, ma anche al portafoglio, se eccediamo in consumazioni al bar. Sappiamo tutti benissimo quanto abusare di questa bevanda sia letale, ma, secondo degli studiosi inglesi, un consumo limitato ha anche i suoi pregi. E, non ci riferiamo solo al classico bicchiere di vino rosso a pasto. Ecco perché un consumo limitato di alcol può avere anche degli effetti benefici sul nostro organismo, come riportato dall’Independent Scientific Committee on Drugs.

È pur sempre una piaga sociale

L’alcolismo, che soprattutto in alcune zone del pianeta è ancora una vera propria piaga sociale, rimane comunque secondo le statistiche mondiali:

la prima droga socialmente pericolosa;

la quarta in classifica per i danni all’organismo e alla mente che può comportare.

Tra l’altro negli anni ‘80 si è potuto anche sperimentare e pagare a caro prezzo, il legame diretto tra alcol e hooligans.

L’alcol ha comunque anche degli aspetti positivi

Secondo questo studio, alcuni alcolici, non tutti, svolgono comunque delle azioni di prevenzione nelle malattie cardiovascolari. E, qui in effetti, trova collocamento il famoso bicchiere di vino rosso a pasto. È infatti provato che il resveratrolo, sostanza antiossidante contenuta nell’uva, riesci ad aggredire una parte dei grassi che mangiamo. L’azione di questo antiossidante è anche quella di prevenire ictus e aterosclerosi. Ecco perché un consumo limitato di alcol può avere anche degli effetti benefici sul nostro organismo, a patto però di non eccedere.

Quanto alcol possiamo assumere quindi perché non faccia male

Per beneficiare quindi delle funzioni protettive e preventive dell’alcol, quanto dovremmo assumerne ogni giorno? La risposta è che non dobbiamo superare i:

35 grammi al giorno nel maschio adulto;

25 nelle donne, che fisicamente faticano maggiormente a metabolizzarlo.

35 grammi, quindi misura massima per gli uomini, equivalgono a:

massimo 3 bicchieri di vino;

2 bottiglie di birra da circa 300 ml;

2 bicchierini al massimo di superalcolico, in quantità da 35/ 40 ml.

Ricordiamo comunque che l’alcol non è indispensabile per il nostro fisico. Non giustifichiamone mai l’abuso con la prevenzione e la salute.

