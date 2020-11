A volte, in cucina, tutti possono dar sfogo alla propria creatività. E dunque, sperimentando, possono nascere delle ricette davvero deliziose! Si possono creare piatti nuovi e gustosi in modo davvero semplice. Oppure, si possono inventare dei nuovi metodi per realizzare piatti che già si conoscono e che spesso sono tipici della tradizione culinaria. Ed è questo il caso di cui noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare. Infatti, c’è un nuovo metodo per cucinare le uova in camicia davvero interessante (e anche divertente!). E basterà seguire dei semplici passaggi per realizzarlo. Quindi, ecco perché tutti stanno utilizzando questa tecnica innovativa per cuocere le uova in camicia.

Ecco tutto l’occorrente per preparare le uova in questo modo

Per realizzare questa ricetta, sarà sufficiente armarsi di:

a) pellicola trasparente da cucina

b) uova

c) olio

d) sale

e) un pentolino per far bollire l’acqua

f) una tazzina di caffè

I passaggi da seguire necessari per la riuscita di questa ricetta

Per prima cosa, bisogna lasciare le uova per almeno mezz’ora a temperatura ambiente. Quindi toglierle dal frigo sarà il primo passo. Poi, prendendo la pellicola, sarà necessario tagliarne un quadrato. 20 cm per ogni lato andranno benissimo per realizzare questa ricetta. Adesso è il momento di prendere la tazzina di caffè e foderarla con la pellicola unta con un po’ di olio e sale. Ora, basterà mettere l’uovo nella tazzina e arrotolare i bordi della pellicola, creando un piccolo sacchetto. Dopo aver scaldato l’acqua nella pentola, sarà necessario inserire l’uovo coperto dalla pellicola e chiuso con un nodo per almeno 5 minuti. Poi, sarà sufficiente estrarre l’uovo dal sacchetto e servirlo sul piatto!

In questo modo, cucinare l’uovo in camicia sarà molto più semplice! Perciò, ecco perché tutti stanno utilizzando questa tecnica innovativa per cuocere le uova. Provare per credere!

