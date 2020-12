La Coca-Cola è la bevanda più diffusa e amata al mondo, nonostante le sue proprietà non proprio salutari. Tutti hanno bevuto Coca-Cola almeno una volta nella vita, c’è anche chi afferma che se bevuta quotidianamente possa creare una sorta di dipendenza.

Perfetta per accompagnare la pizza o un hamburger può essere utilizzata anche in ambiti del tutto differenti. Infatti, non molti sanno che questa bevanda potrà essere tranquillamente utilizzata nelle più svariate pulizie domestiche.

Ecco perché tutti stanno utilizzando questa bevanda per le pulizie domestiche.

Il bollitore

Tra le funzioni più conosciute della Coca-Cola c’è quella della lotta al calcare che si forma nei bagni. Non tutti sanno, però, che questa bevanda potrà anche essere utilizzata per eliminare il calcare all’interno del bollitore.

Chiunque utilizzi con frequenza il bollitore elettrico si sarà accorto che, dopo un pò di tempo, il calcare si sedimenterà e creerà degli aloni bianchi sul fondo. Ebbene, versando la Coca-Cola all’interno del bollitore, e lasciandola agire per alcune ore, sarà possibile rimuovere tutti questi residui di calcare. Il bollitore tornerà come nuovo.

Il bucato

L’azione della Coca-Cola si rivelerà, poi, vincente anche per eliminare le macchie di grasso e di sangue dai tessuti nel trattamento prelavaggio. All’interno della lavatrice, invece, sarà importantissima per eliminare i cattivi odori dal bucato. Basterà versarne un bicchierino nella lavatrice prima di dare il via al lavaggio.

Il rame e l’argento

Nel caso di Coca-Cola senza bollicine sarà possibile utilizzarla per pulire il rame e le monete che, grazie all’effetto di questa bevanda, torneranno come nuove. Oltre al rame sarà possibile utilizzarla anche per lucidare l’argenteria e i gioielli in argento in caso di ossidazione.

Pentole

Tra gli usi domestici della Coca-Cola si inserisce anche la pulizia delle pentole incrostate. Infatti, si rivela una grande alleata contro i fondi bruciati di pentole e padelle. Sarà necessario fare bollire la bevanda all’interno della padella per vederne i risultati.

Ecco svelati i motivi per i quali tutti stanno utilizzando questa bevanda per le pulizie domestiche. Per approfondimenti, si consiglia la lettura di questo articolo.