Le mascherine stanno mettendo a dura prova anche i prodotti per il trucco più resistenti. Togliendole e mettendole è normale che un po’ di fondotinta o correttore vadano via. E ci ritroviamo con piccole crepe sotto gli occhi, o occhiaie in vista. Soprattutto se la nostra pelle è mista o grassa. Quindi produce tanto sebo che rende i punti più visibili lucidi.

Ecco perché tutti stanno usando un pezzetto di carta igienica per avere un make-up impeccabile

Ma esiste qualche trucco che si può usare per eliminare il sebo in eccesso. E permettere al nostro make-up di durare più a lungo. Senza stare sempre a ritoccarlo durante la giornata. Sicuramente scegliere prodotti waterproof è d’aiuto. Soprattutto quando si parla di matite occhi e mascara. Ma anche il fondotinta più a lunga durata può cedere davanti all’uso della mascherina. Il segreto che sveleremo oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa è semplicissimo. E si può utilizzare con qualsiasi tipo di trucco, anche quello più leggero.

La cipria ci aiuta molto a fissare il nostro fondotinta

Usare una buona cipria per fissare correttore e fondotinta può essere d’aiuto. Ma se si ha la pelle grassa, si sa bene che non è infallibile. Quindi un modo furbo per eliminare il sebo in eccesso è questo. Basterà prendere un foglio di carta igienica a più veli. Separare i veli, usando solo uno degli strati. Dopodiché lo si avvolge intorno alla spugnetta applicatrice. O come viene chiamata, beauty blender. E ora tamponiamo nei punti più lucidi del viso. Di solito la zona “T”, quindi fronte e naso. Ma anche sul mento e sotto gli occhi. In questo modo non intaccheremo il trucco ed elimineremo solo il sebo.

Quindi, ecco perché tutti stanno usando un pezzetto di carta igienica per avere un make-up impeccabile. Una volta provato questo metodo non ne potremo più fare a meno. Garantito!

