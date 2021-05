Il basilico è uno degli ingredienti fondamentali della cucina italiana. Cosa sarebbe la nostra Penisola senza la pasta col pesto? Ma scopriamo che in altre parti del mondo, il basilico viene utilizzato in molti altri modi. L’uso terapeutico è tra i più importanti.

Infatti, questa erba aromatica dimostra di avere grandi proprietà nella cura del corpo. Soprattutto quando si parla di benefici per la pelle. Ecco perché tutti stanno usando le foglie del basilico sulla pelle con effetti curativi fantastici per la bellezza e il benessere del corpo. Scopriamo qualche ricetta per utilizzarlo. Si rimarrà a bocca aperta dai risultati.

Proprietà del basilico

Uno dei primi utilizzi del basilico è come antimicrobico. Infatti, viene applicato sulla pelle che presenta acne, dermatiti o irritazioni. Esso agisce contrastando i microbi che le causano. Si discute anche del basilico come cura all’alopecia e alla forfora. Inoltre, il basilico è un lenitivo portentoso oltre che decongestionante per il viso. La stessa azione lenitiva che si ha applicandolo sulle punture di zanzara o altri insetti.

Il basilico agisce come tonico idratante, soprattutto se applicato la mattina dopo aver sciacquato il viso e prima dell’applicazione della crema giorno. Si può addirittura creare un tonico per tutto il corpo grazie al bagno aromatico. Basterà raccogliere delle foglie di basilico fresco in un sacchetto di tela e lasciarlo in infusione nell’acqua calda della vasca.

Ecco perché tutti stanno usando le foglie del basilico sulla pelle con effetti fantastici per la bellezza e il benessere del corpo

Per preparare il tonico purificante si deve procedere facendo un infuso di basilico. Servono circa 10g di basilico fresco e 200ml di acqua bollente. Una volta messo in infusione il basilico, il pentolino andrà coperto e lasciato freddare. Può essere conservato in frigorifero per qualche giorno. L’uso avviene vaporizzandolo o tamponandolo con un dischetto di cotone su viso e collo.

Ma gli effetti migliori sulla pelle si hanno con il pesto di basilico. Proprio così, bisognerà pestare 50g di basilico con un cucchiaio di olio abbondante. Poi si unirà il composto a dell’argilla verde diluita con qualche goccia di acqua di rose o uno di yogurt intero senza zucchero. Con una sola applicazione diremo addio ai segni della stanchezza e alle impurità. Questa ricetta è consigliata per chi ha una pelle grassa e con brufoli.