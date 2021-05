“Acqua e sale mi fai bere” cantavano Mina e Celentano. Il sale è indispensabile nelle nostre cucine per dare un tocco di sapore alle pietanze. Anche se non dobbiamo mai esagerare perché l’uso eccessivo e in grandi quantità può portare degli scompensi. Proprio per questo non esiste solo il classico sale da cucina ma altri tipi che, non essendo tanto conosciuti, non vengono usati in ambito culinario.

Questi sono il sale cristallino e il sale marino. Ma c’è anche un altro tipo, che altro non è che un salgemma. In questo articolo parleremo dell’utilizzo di questo tipo in altri ambiti, non in quello culinario. Troviamo sul sito di ProiezionidiBorsa altri articoli in cui si parla più dettagliatamente di ciò.

Ecco perché tutti stanno usando il sale rosa e il motivo è davvero sorprendente e inaspettato perché non c’entra la cucina

Il protagonista di questo articolo è il sale rosa dell’Himalaya e gli esperti hanno dimostrato come si possa utilizzare in altri ambiti. Non solo come sostituto del classico sale da cucina ma soprattutto in ambito dell’igiene orale e medico.

Il sale rosa è conosciuto per le sue proprietà disinfettanti. Esso è molto utilizzato come rimedio contro il naso chiuso. Penetrando attraverso la cavità nasale favorisce una maggiore pulizia contro batteri e germi tramite le lavande nasali. Altro metodo è quello per inalazione, facendo bollire dell’acqua e mettendo il sale rosa per poi inalare il vapore per circa 15 minuti.

In ambito dell’igiene orale, invece, il sale rosa dell’Himalaya è venduto sotto forma di dentifricio donando alito fresco e sorriso smagliante. Si può acquistare sulle piattaforme adibite alla vendita online.

La busta di sale rosa è venduta anche in farmacia per usarla come sale da bagno e come scrub ad effetto peeling contro le cellule morte. Dopo aver fatto il bagno con il sale rosa facciamo attenzione a non asciugare con forza la pelle ma delicatamente. Lo scrub invece aiuterà ad avere una pelle liscia e ad aprire i pori. Ecco perché tutti stanno usando il sale rosa e il motivo è davvero sorprendente e inaspettato perché non c’entra la cucina.