Ecco perché tutti stanno usando il burrocacao per risolvere questi 5 problemi quotidiani che nulla hanno a che fare con le labbra

Con la sua consistenza oleosa, il burro di cacao è il cosmetico più utilizzato per proteggere le labbra. Il balsamo labbra crea una barriera protettiva che le difende dal caldo, dal freddo e dai radicali liberi. Si prende cura delle labbra, le nutre e le aiuta a conservare la loro naturale idratazione.

È un cosmetico che acquistiamo molto spesso, anche se non terminiamo. Ci piace sperimentare nuove formulazioni e consistenze. Ma il burro di cacao che non usiamo più non va assolutamente buttato via. Possiamo donargli una nuova vita utilizzandolo per altri scopi.

Gli usi alternativi del burro di cacao

Ecco perché tutti stanno usando il burrocacao per risolvere questi 5 problemi quotidiani che nulla c’entrano con le labbra.

Il burrocacao:

aiuta a lubrificare le cerniere. Capita spesso che nel momento di tirare su la zip di un vestito, questa si inceppi. Basta passate un po’ di burro di cacao sulla chiusura lampo e tirarla su delicatamente perché ricominci a funzionare. La consistenza del prodotto lubrificherà i dentini della zip;

Capita spesso che nel momento di tirare su la zip di un vestito, questa si inceppi. Basta passate un po’ di burro di cacao sulla chiusura lampo e tirarla su delicatamente perché ricominci a funzionare. La consistenza del prodotto lubrificherà i dentini della zip; aiuta a sfilare gli anelli. Capita di avere le dita delle mani gonfie soprattutto in estate. Non andiamo nel panico se non riusciamo a sfilare gli anelli e se non abbiamo a disposizione né olio né sapone. Possiamo usare il burro di cacao, che grazie alla sua consistenza oleosa e idratante, favorirà la facile rimozione dell’anello;

Capita di avere le dita delle mani gonfie soprattutto in estate. Non andiamo nel panico se non riusciamo a sfilare gli anelli e se non abbiamo a disposizione né olio né sapone. Possiamo usare il burro di cacao, che grazie alla sua consistenza oleosa e idratante, favorirà la facile rimozione dell’anello; aiuta a prevenire le vesciche. È un problema che affigge ogni donna soprattutto quando indossa delle scarpe nuove. Ma basta strofinare un po’ di burro di cacao per alleviare il dolore e idratare la parte dolorante;

È un problema che affigge ogni donna soprattutto quando indossa delle scarpe nuove. Ma basta strofinare un po’ di burro di cacao per alleviare il dolore e idratare la parte dolorante; aiuta a proteggere la pelle screpolata. Capita, soprattutto dopo un brutto raffreddore, di avere la pelle del naso irritata e arrossata. Possiamo stendere un velo di burrocacao per alleviare il dolore e avere un sollievo immediato;

Capita, soprattutto dopo un brutto raffreddore, di avere la pelle del naso irritata e arrossata. Possiamo stendere un velo di burrocacao per alleviare il dolore e avere un sollievo immediato; aiuta a fissare a lungo il profumo. Per evitare che il profumo svanisca in poche ore, basta applicare il burro di cacao sulla zona preferita e spruzzare il profumo. Questo durerà tutto il giorno.

Altri usi

Ecco perché tutti stanno usando il burrocacao per risolvere questi 5 problemi quotidiani che nulla hanno a che fare con le labbra. In realtà il balsamo labbra può essere usato per risolvere molti altri problemi. Possiamo utilizzarlo per rimuovere le sbavature del trucco, ammorbidire le cuticole e il suo contenitore può aiutarci a nascondere qualcosa di valore.