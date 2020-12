Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che seccatura quando una sedia non risulta più stabile, ha una gamba che dondola oppure ha la seduta di paglia che si sfalda. La maggior parte delle persone, di fronte a questi inconvenienti prendono la sedia in questione e la spostano in corridoio. Oppure la portano in cantina, in soffitta.

Insomma, la tolgono di mezzo per evitare che qualcuno la utilizzi e si faccia male. Ma ora non c’è più bisogno di fare queste rinunce. Basta seguire i piccoli accorgimenti suggeriti dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Riparare la sedia che dondola

Quando una gamba della sedia dondola si può ripararla facilmente da soli. Ma bisogna conoscere il segreto del falegname.

Si estrae la gamba dall’alloggiamento, si avvolge la parte che andrà nuovamente infilata al suo posto con del filo di nylon trasparente. E poi si versa lì sopra una colla potente su tutti i lati.

Scegliendola tra quelle da falegname, a base di cartilagine animale. Oppure tra quelle bifasiche chimiche per legno, che si trovano in tutte le ferramenta e nei negozi di colori.

A questo punto, si può rimettere la gamba nel suo alloggiamento e far asciugare bene. Siamo sicuri che ora non ballerà più.

Ecco perché tutti stanno spremendo il limone sulla sedia e i risultati sono strabilianti

Ma veniamo, ora, alla seconda riparazione necessaria alla nostra sedia, riguarda la seduta di paglia.

Se la paglia si sfalda e le persone si impigliano con bottoni e gancetti, bisogna lavarla con acqua calda e sale, far asciugare bene al sole o vicino a un calorifero.

E poi impregnarla bene di succo di limone, meglio ancora con olio di cedro. Lo sappiamo: il limone ci serve per tante preparazioni in cucina. Ma davvero ne vale la pena di provare questo sistema.

Ecco perché tutti stanno spremendo il limone sulla sedia e i risultati sono strabilianti. Se la paglia si è macchiata, si può sbiancarla sfregandola con dell’acqua ossigenata. Per ridare splendore alla paglia vecchia, una volta lavata e sbiancata, si può dipingerla leggermente. Per questa operazione consigliamo di usare della vernice poliuretanica trasparente.