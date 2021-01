Tutti quanti cerchiamo di fare felici i nostri cani attraverso dei giocattoli o dei biscottini. Ma farsi amare dal proprio amico non è sempre facile. E non è il caso di spendere una infinità di soldi. Ecco perché tutti stanno regalando questo sorprendente oggetto al proprio cane senza spendere niente.

Cosa fa felice il cane

Tutti quanti vogliamo essere trattati dal nostro cane come veri e unici padroni. Alcuni trucchi ci aiutano in questo senso.

Non lasciare troppo da soli i nostri amici, dargli i croccantini. O ancora giocare con lui. Ma quello che veramente ci fa amare dal nostro compagno a quattro zampe sono i giocattoli.

Che si tratti di una vecchia pallina da riportare, oppure di un oggetto da mordere, il nostro amico ne va letteralmente matto. Ma non tutti quanti i regali sono uguali. E c’è un particolare oggetto che il nostro cane ama più di tutti. Questo oggetto si trova nelle nostre case invernali e può essere utilizzato realmente a costo zero.

Il buon vecchio calzino

L’oggetto amato dai cani sono i nostri vecchi calzini. Infatti, molti notano che i cani tendono a mangiare, o comunque a mordere i calzini dei propri padroni, e non riescono a capire il perché. Quel che non sanno è che il nostro amico a quattro zampe ha una percezione molto diversa dalla nostra.

Per lui, cioè, odori, per noi invitanti, sono, invece, problematici. E nessuno è più amato di quello del padrone. Inoltre, i calzini vengono utilizzati dai cani come delle vere e proprie cicche da masticare. Masticarle provoca nel cane un senso di piacere e rilassatezza non comuni.

Inoltre, se il cane non dovesse più separarsi dall’oggetto amato una cosa è sicura: ama veramente il suo padrone. Difatti, ecco perché tutti stanno regalando questo sorprendente oggetto al proprio cane.