Saper preparare una buona ricetta non è l’unica abilità necessaria per raggiungere dei buoni risultati in cucina. Infatti per evitare inconvenienti spiacevoli e cercare di non sprecare troppo tempo, è importante conoscere dei trucchi in grado di facilitarci la vita. Soprattutto negli ultimi mesi, a causa delle restrizioni imposte dal Governo, molte persone hanno riscoperto la passione per la cucina. Non potendo mangiare fuori al ristorante infatti, non sono pochi quelli che hanno voluto cimentarsi nel preparare piatti gustosi ed elaborati.

I rimedi della nonna

Come abbiamo detto però, seguire passo passo una ricetta presa online potrebbe non essere abbastanza. La cucina è un ambiente che può regalare molte soddisfazioni, ma allo stesso tempo può causare anche spiacevoli conseguenze, alle volte anche pericolose. Proprio per questo è importante ricordare come, mentre si sta ai fornelli, bisogna tenere alta l’attenzione.

Oltre ad inconvenienti più seri che possono capitare ce ne sono alcuni che, anche se non pericolosi, possono mandare in fumo tutto il lavoro fatto fino a quel momento.

Dal timer del forno che non suona ad un’eccessiva cottura in padella, la lista è lunga. A tal proposito, molti di noi hanno avuto la fortuna di farsi insegnare dalle proprie nonne alcuni rimedi naturali in grado di risolvere o prevenire questi problemi. In questo articolo ne sveliamo uno che in pochi conoscono, ma che di certo in molti cominceranno ad utilizzare. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo una patata cruda nell’acqua di cottura.

Troppo sale

Uno dei grandi dubbi in cucina riguarda la quantità di sale da buttare nell’acqua della pasta. Dalle porzioni al tipo di pasta che scegliamo di cucinare, le varianti possono essere tante. Proprio per questo capita molto spesso che sbagliamo la quantità di sale. Se nel caso dell’acqua poco salata sia facile intervenire, in caso contrario potrebbe essere un problema. Ecco dunque che ci arriva in soccorso un rimedio naturale strepitoso.

Nel momento in cui ci rendiamo conto di aver esagerato con il sale, mettiamo una fetta di patata cruda nell’acqua. La patata infatti ha la capacità di assorbire parte del sale che incontra in pentola. In questo modo, potremo riassaggiare e vedere se siamo soddisfatti. Con questo semplice trucco eviteremo di dover iniziare da capo e sprecare moltissimo tempo. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo una patata cruda nell’acqua di cottura.