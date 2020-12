Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si sta in cucina sapersi semplificare la vita è una grande qualità.

Cucinare non vuol dire solamente essere in grado di preparare ottime ricette, ma anche avere una grande capacità di organizzazione. Solo se si è organizzati infatti, si possono raggiungere risultati straordinari.

La cucina è un ambiente della casa che, oltre a regalare molte soddisfazioni, potrebbe alle volte causare delle spiacevoli conseguenze. In alcuni casi sono molto pericolose ed è dunque necessario fare attenzione. Altre volte potrebbero invece semplicemente farci perdere molto tempo. In entrambe le situazioni, è importante essere in grado di risolverle o, meglio ancora, di prevenirle.

I trucchi del mestiere

Da un calcolo sbagliato nei tempi di cottura a un errore mentre friggiamo, gli inconvenienti che possono capitare in cucina sono tanti. Conoscendo però qualche trucco, è molto semplice intervenire per tempo e non rischiare conseguenze più importanti. I più fortunati hanno imparato dalle proprie nonne questi rimedi. Per tutti gli altri, in questo articolo sveliamo un trucco che in pochissimi conoscono e che si rivela utilissimo per risparmiare tempo in cucina.

Il grande alleato di uno chef, ma anche di un principiante, è il tempo. Che si cucini per un ristorante pieno di gente o che si prepari un pasto per la propria famiglia, il tempo è fondamentale. Saper risparmiare minuti preziosi è il primo passo per preparare un grande piatto. A tal proposito, oggi andiamo a vedere un trucco che ci permetterà di risparmiare tempo prezioso. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo un chiodo nelle patate prima di cuocerle.

Le proprietà del metallo

Sembra incredibile ma questo metodo funziona davvero. Come molti sanno le patate hanno dei tempi di cottura molto alti. Alcuni per cercare di risparmiare provano a cuocerle al microonde, o inventano altri stratagemmi per velocizzare i tempi. Dopo aver imparato questo trucco non ce ne sarà bisogno. Nel momento in cui inforniamo le patate infatti basterà inserire un chiodo di metallo, ovviamente sterilizzato, all’interno della patata.

In questo modo i tempi di cottura si dimezzeranno. Grazie alle proprietà del metallo, che assorbe il calore più velocemente rispetto all’ortaggio, la diffusione è molto più rapida. Come conseguenza, il piatto sarà pronto molto prima del previsto. Provare per credere. Dunque ecco perché tutti stano mettendo un chiodo nelle patate prima di cuocerle.