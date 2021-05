Siamo in primavera ed è finalmente arrivato il momento di rimetterci in contatto con la natura. Durante una delle ultime passeggiate sul mare, però, abbiamo avuto una brutta sorpresa. Siamo rientrati in casa e abbiamo trovato una macchia nera sul nostro vestito preferito. È il tanto temuto catrame, uno degli elementi più ostinati da togliere dagli abiti. Ma noi di Proiezioni di Borsa ci siamo informati e abbiamo scoperto un metodo infallibile per rimuoverlo. Ecco perché tutti stanno mettendo olio e burro sui vestiti per risolvere un problema molto comune.

Cosa serve per eliminare le macchie

Per togliere le fastidiose macchie di catrame dai nostri abiti preferiti ci serviranno:

a) un coltello o un taglierino;

b) olio o burro;

c) qualche goccia di benzina;

d) saponaria;

e) sapone di Marsiglia;

f) detersivo;

g) acqua.

Ecco perché tutti stanno mettendo olio e burro sui vestiti per risolvere un problema molto comune: il procedimento

Prima di procedere dobbiamo fare attenzione. Se il catrame è ancora fresco e proviamo a rimuoverlo rischiamo soltanto di spingerlo più in profondità. Aspettiamo che sia completamente secco e partiamo con la pulizia.

Prendiamo il nostro coltello e proviamo a rimuovere il grosso del catrame. Una volta tolta la parte visibile prendiamo un panno asciutto e versiamoci sopra qualche goccia d’olio o del burro. Ci servirà per ammorbidire la macchia.

A questo punto tamponiamo la parte interessata con un batuffolo di cotone impregnato di benzina. Resterà soltanto un alone che possiamo togliere grazie alla saponaria.

Se la macchia è molto secca e il tessuto sporco è resistente, completiamo l’operazione con il sapone di Marsiglia. Strofiniamo a secco il vestito e lasciamo agire il sapone per 24 ore. Adesso possiamo mettere in lavatrice e lavare normalmente.

Se “ecco perché tutti stanno mettendo olio e burro sui vestiti per risolvere un problema molto comune” è stato utile consigliamo anche la lettura di “servono solo questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa per realizzare un fantastico detersivo fai da te”.