Nelle nostre case siamo pieni di libri. Quelli chi ci fanno viaggiare con la mente, quelli che ci insegnano a scrivere, quelli che ci portano i paesi lontani. Quelli che ci fanno vivere emozioni che raramente abbiamo il piacere di provare sulla nostra pelle.

“Non c’è nessun vascello che, come un libro, possa portarci in contrade lontane”, aveva detto Emily Dickinson, e forse non aveva tutti torti. Esistono poi i libri che hanno un valore affettivo, ma ci sono anche dei libri che hanno un alto, se non altissimo, valore monetario. Per questo motivo è importante prendersene cura, sempre.

Ecco perché tutti stanno mettendo le foglie di alloro nei libri

Come si accennava prima è importante prendersi cura dei propri libri, ma qual è il modo migliore per farlo? Spesso i prodotti chimici possono rovinarli e sicuramente non è quello che vogliamo. Quindi provate questo semplice trucco della nonna. I libri vanno messi nella libreria di casa in modo verticale e non orizzontale e bisogna tenerli sempre in luoghi secchi, mai in zone umide. Per proteggerli dalla muffa o da insetti che amano la carta si può inserire nel libro, tra le pagine, delle foglie di alloro. Ecco perché tutti stanno mettendo le foglie di alloro nei libri, per evitare che questi si rovinino.

Oltre l’alloro, potete usare anche il bicarbonato

Se la situazione è abbastanza grave, non disperate perché potete prendere il vostro libro e metterlo in una bustina di plastica con del bicarbonato di sodio al suo interno. Sigillate bene la bustina e lasciate riposare il libro per circa 10 giorni. Ogni giorno date una scossa alla busta e terminati i 10 giorni il bicarbonato avrà assorbito tutta la muffa presente nel libro. Se la situazione però è proprio grave dovete allora portarlo da un esperto per rimetterlo a nuovo.

